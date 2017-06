Das Unterland ist reich – an Museen

Gemäss den Zahlen des Bundes verbuchten alle Schweizer Museen zusammen im Jahr 2015 insgesamt 12,1 Millionen Eintritte. Ein Jahr früher hätten 72 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal eines besucht, wusste das Bundesamt für Statistik weiter zu berichten. Es hatte dazu 16 500 Personen der ständigen Wohnbevölkerung zu ihrem Kultur- und Freizeitverhalten befragt.

«Wie sieht die Museumslandschaft in meiner Nähe aus?» fragte sich der 19-jährige Leonhard Keller aus Oberweningen, als es galt, für seine Maturaarbeit ein geeignetes Thema zu finden. Dass allein das Wehntal gleich drei Museen beherbergt und das Städtchen Regensberg immerhin in Sichtweite liegt, mag dabei zweifellos mitgespielt haben. Zunächst galt es für den Mittelschüler, das «Material» zu sichten. So fand er heraus, dass im Zürcher Unterland, wenn man dieses denn etwas grosszügig Richtung Aargau und Weinland erweitert, 30 Museen im weiteren Sinne vorhanden sind.

Familiäre Unterstützung

Keller, der Enkel eines Pfarrers ist und der den Spitznamen «Geschichtspapst» trägt, hat diese in einem zweiten Arbeitsgang um 20 auf noch 10 reduziert und sich dann gleich auf die Reise gemacht, die ihn zu allen Kulturplätzen führte. In der Person von Vater Rudolf Keller hatte er den geeigneten Chauffeur zur Verfügung, was als glückliche Fügung gewertet werden kann. Dieser brachte ihn der Reihe nach an die ausgewählten Orte. Dort traf sich der junge Mann jeweils mit den Machern und Betreibern der Museen, um mittels eines ausgeklügelten Fragebogens alles Wesentliche zu sammeln (siehe Tabelle).

Was Leonhard Keller dabei erfuhr, fand Eingang in seine 50-seitige Abschlussarbeit, die dem jungen Mann am Ende seiner Schulzeit in der Kantonsschule Zürich Nord, nebst anderen bestandenen Bedingungen, die nötige Reife attestierte.

Inzwischen studiert Keller an der Universität Zürich Rechtswissenschaften. Ein Jahr nach seiner Maturitätsarbeit rekapituliert er, was ihm nach dem Streifzug durch die Unterländer Kulturplätze am meisten in Erinnerung geblieben ist. «Zunächst hat mich sicher einmal das Spektrum der Museen und die Qualität der Exponate beeindruckt – von der Festungsanlage am Rhein bis zu den Synagogen im Surbtal, von den Baggern im Ebianum bis zu den Mammutknochen in Niederweningen. Oder die Zeitzeugen im Gottfried Keller-Zentrum, und dies alles auf engstem Raum.»

Ein Berg an Informationen

Seine Untersuchung habe ihm auch die Augen geöffnet für weniger offensichtliche Kulturplätze wie die Kantonsschule Wettingen, in der historischen Klosteranlage oder das Städtchen Regensberg mit seiner reichen Geschichte und seinem Ambiente. «In sehr guter Erinnerung bleibt mir auch das Schlossmuseum in Baden, der ‹Hauptstadt› der Alten Eidgenossenschaft. Beeindruckt hat mich bei meinen Besuchen die grosse Anzahl ehrenamtlicher Mitarbeiter, die mir alle bereitwilligst und kompetent Auskunft erteilt haben, und deren Bemühen, ihre Museen noch vermehrt bekannt zu machen mittels kultureller Anlässe, Angeboten für Kinder oder Publikationen», sagt Keller.

In bester Eirnnerung bleibe aber auch der Berg an gesammelten Informationen, den es zu ordnen und auf Papier zu bringen galt. Gross sei seine Erleichterung gewesen, als er die drei erforderlichen Ringhefte seiner Arbeit gerade noch rechtzeitig in Oerlikon deponieren konnte. Zum Schluss zieht Leonhard Keller folgendes Fazit: «Im Unterland findet man keinen Louvre und kein Landesmuseum, dafür kann man Geschichte hautnah erleben in zahlreichen und vielfältigen Museen – klein aber fein.» (Zürcher Unterländer)