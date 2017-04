Dem Wehntaler Osterhasen auf der Spur

Lucienne Meier isst zufrieden eines ihrer vielen Ostereier, die sie im Wald um das Schützenhaus Sandhöli herum gefunden hat. «Wir haben schon zehn Eier verschenkt, weil wir so viele gefunden haben und ich gar nicht so viele essen mag», sagt sie. «Ich bin zum ersten Mal hier, meine Mutter hat mich mitgenommen. Das Highlight der Ostern war jedoch ganz klar die Osternestlisuche am Sonntag.» Die Zwölfjährige aus Niederweningen ist eine von 120 Besuchern, die sich am Ostermontag pünktlich um elf Uhr beim Schützenhaus versammelt haben. Nach einer kurzen Ermahnung der Präsidentin, man solle doch nicht allzu viele Eier nehmen, damit es für alle reiche, ging die Suche los. 300 Eier hatten die Mitglieder des Natur- und Vogelschutzvereins Wehntal zuvor versteckt und dabei bewusst Verstecke verschiedener Schwierigkeitsstufen ausgesucht, sodass alle Altersklassen auf ihre Kosten kommen würden.

Renner für Daheimgebliebene

Evelyne Güntlisberger, die Präsidentin des Natur- und Vogelschutzvereins Wehntal, freut sich sehr, dass trotz des eher kühlen und stürmischen Wetters so viele Familien gekommen sind. «Wir führen das Ostereiersuchen nun schon seit sechs Jahren durch. Unser Ziel ist es, besonders Familien anzusprechen und sie mit unserem Verein bekannt zu machen. In den letzten Jahren wurde es zu einem regelrechten Renner für Daheimgebliebene, im Jahre 2016 hatten wir gar einen Besucherrekord von 140 Teilnehmenden.» Auch bei sonstigen Anlässen erfreut sich der Verein grosser Beliebtheit. 450 Wehntaler sind Mitglied und die Jugendgruppe Salamander hat mit 75 Kindern schon fast die Grenzen ihrer Kapazität erreicht. Der Schwerpunkt des Vereins liegt in der Pflege und dem Unterhalt von geschützten Gebieten in der Region. Zudem werden regelmässig Naturexkursionen durchgeführt.

Naturerlebnis für die Kleinen

Nach der Ostereiersuche verweilten die meisten Besucher noch beim Schützenhaus. So auch Ruedi Fuchser aus Niederweningen, der Mitglied des Natur- und Vogelschutzvereins ist. «Ich bin nun schon zum sechsten Mal dabei und die Besucherzahlen haben sich von Jahr zu Jahr gesteigert. Zusammen mit meinem Sohn habe ich sechs Eier ausfindig gemacht und noch einige verschenkt.» Seine Kinder sind bei der Jugendgruppe Salamander dabei, bei der sie jeweils Unterschlüpfe für Reptilien und Amphibien oder Vogelnistkästen bauen können. «So haben die Kinder die Gelegenheit, die Natur besser kennenzulernen», meint Fuchser. Auch um das Schützenhaus herum gab es für die Kleinen viel zu entdecken und einige tobten sich trotz des einsetzenden Regens noch bis in den Nachmittag hinein in den Sandhöhlen des Waldes aus. ()