Der Furtbach und die Pfadi stehen im Zentrum des Zunftblatts

Was das Zunftleben alles zu bieten hat, steht im mehrseitigen Jahresbericht der Landzunft Regensdorf. Doch das jährlich erscheinende Zunftblatt bietet weit mehr als eine Auflistung vergangener Anlässe. So nimmt der für die Redaktion zuständige Buchser Ernst Burkart die Leserinnen und Leser mit auf einen Spaziergang entlang des Furtbachs vom Bahnhof Buchs bis zur Mündung in die Limmat direkt unter der A 1 in der Nähe der Raststätte Würenlos.

Der erste Teil der Furtbachwanderung vom Katzensee bis nach Buchs ist im Zunftblatt 2013 zu finden. Burkart beschreibt einerseits, was auf beiden Seiten des Ufers zu sehen ist, wo welche Übergänge entstanden sind, und wie sich die Landschaft in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. Einerseits sind neue Wohnquartiere und Industriezonen entstanden, andererseits ist das Bachbett in Etappen entweder begradigt oder renaturiert worden. Die detaillierten Beschreibungen werden den entsprechenden Jahren zugeordnet.

Begradigter Bachverlauf

Ein Abschnitt zeigt die Entwicklung des Dälliker Landwirtschaftsbetriebs Brüederhof auf, der aktuell in der dritten Generation weitergeführt wird. Er ist einer von vier Höfen, die im Rahmen der Gesamtmelioration entstanden sind. 1923 gründete der Agronom ETH Alois Günthardt den Brüederhof, der mit seiner Frau und acht Söhnen nach Erfahrungen auf Bauernhofbetrieben in der Steiermark ins Furttal kam und den Hof im ehemaligen Sumpfland bewirtschaftete. Die anderen drei Höfe, die zwischen der Bahnlinie parallel zum Furtbach und Dällikon liegen, sind der Wiesenhof, der Furthof und der Erlenhof.

Zur typischen Pfadiuniform gehörten bis Ende der 1960er-Jahre kurze Hosen und Knickerbocker aus blauem Manchesterstoff. Bild: zvg

Nach der Brücke beim Furthof, auf der rechten Seite des Bachs, sind das 1923 abgesenkte Bett, der begradigte Verlauf, die Entwässerungsgräben und die steile Böschung immer noch sichtbar. Nach Dänikon verändert sich der Bach, der gerade Kanal geht in einen naturnahen Verlauf über. Die Renaturierung in diesem Abschnitt steht im Zusammenhang mit dem Bau des Golfparks Otelfingen. Beim Übergang in Dänikon ist die Brücke 2013 neu gebaut worden, die durch ihre markante Bogenkonstruktion auffällt.

Zwei nationale Routen für Inline-Skater und Radfahrer führen dort über den Furtbach. Nach der Brücke bei der Hauptstrasse Otelfingen – Dänikon – Hüttikon fliesst der Bach wieder begradigt Richtung Würenlos.

100 Jahre Pfadi im Furttal

Der Spaziergang endet jedoch nicht an der Kantonsgrenze, sondern erst nach etlichen weiteren Kilometern und geschichtlichen Hintergrundinformationen in einer malerischen Auenlandschaft versteckt unter der A 1. Dort ergiesst sich der Furtbach in die Limmat.

Ein weiteres grosses Kapital im Zunftblatt befasst sich mit der Pfadibewegung. Dieses Jahr feiert die Pfadfinderabteilung Alt-Regensberg nämlich ihr 100-jähriges Bestehen. Der Regensdorfer Andreas Ambühl rollt die Geschichte von den Anfängen bis in die heutige Zeit auf und wagt auch einen Blick in die Zukunft. Er fragt sich, ob das persönliche Engagement out ist, weil Konsum und Selbstdarstellung bei der heutigen Jugend einen sehr hohen Stellenwert habe. «Die Pfadis sind froh, um junge Männer und Frauen, die ihre Freizeit für andere Menschen, für ein Ideal hergeben.»

Die Pfadileiter werden auch als Jugend und Sport Leiter ausgebildet und erhalten eine moderne Führungsausbildung. Die Veränderungen der Pfadi sind zum Beispiel an der Uniform zu erkennen. Was früher bis ins letzte Detail vorgeschrieben war, passte sich über die Jahre dem Zeitgeist an, sodass sogar Jeans erlaubt sind. Geblieben sind Hemd und Krawatte als Zeichen der Zugehörigkeit zu einer Abteilung. Anstelle von Disziplin und Gehorsam sind heute Kreativität und Teamgeist gefordert.

Nach mehreren Anläufen ist es gelungen, ein eigenes Pfadiheim zu bauen, das 1966 im Harlachen eingeweiht wurde. Nachdem die Abteilung während der Kriegsjahre unter anderem wegen fehlender Leiter eine schwierige Zeit durchmachte, folgte danach der Aufschwung. 1947 nahmen einige Alt-Regensberger am World Scout Jamboree in Frankreich teil. Besonders ereignisreich war das Jahr 1941, was für die weitere Entwicklung der Pfadi Alt-Regensberg prägend war: zum Beispiel die definitive Gründung unter diesem Namen, das erste Pfingstlager und die erste Übung in Regensdorf, oder die Aufnahme in den Schweizerischen Pfadfinderbund. (Zürcher Unterländer)