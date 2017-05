Der Schönheit der Natur verpflichtet

Mit Hurti Wiedmer durch seine Ausstellung zu gehen und seinen Erklärungen zu folgen, lenkt die Aufmerksamkeit des Betrachters nicht nur auf die Details seiner Bilder. Macht man einen Schritt zurück und hält inne, erahnt man mit wieviel Zuneigung und Wertschätzung zur Natur seine Bilder entstanden sind. Von der Wand des Gesundheitszentrum Dielsdorf blickt treuherzig ein Berner Sennenhund Welpe. Dem Eisbären Knut will der Besucher am liebsten übers Fell streicheln.

Ein Weisskopfseeadler scheint kurz davor mit seinen Klauen ein Beutetier zu greifen. Die vielen Haflinger- des Künstlers Lieblingspferd und -motiv – strahlen Ruhe und Gelassenheit aus. Die Zeichnungen zeigen die Tiere in ihrer ganzen Schönheit. Lässt man sich Zeit die Bilder genauer zu betrachten, versteht man die Aussage von Wiedmer: «Anschauen, Aufnehmen und Wiedergeben, das was die Schönheit von Natur, Tier und Mensch uns gibt, darum geht es mir beim Zeichnen.» Das sind denn auch seine Motive, die er am liebsten verewigt – und natürlich die Indianer.

Detailtreue fasziniert

«Bei den Indianer habe ich gelernt, die Natur wahrzunehmen», erklärt Wiedmer, der seit vielen Jahren mit den amerikanischen Ureinwohnern Kontakt hat, und sowohl drüben in den USA und hier viele Freundschaften geschlossen hat. »Es braucht Ruhe und Zeit um zu zeichnen, es ist ein langsamer Prozess der Wahrnehmung. Wieso bewegt sich ein Blatt im Wind, wie verändert es sich dabei?» Je länger und genauer man hinschaue, umso mehr Details könne man erkennen.

Und es ist genau diese Detailtreue, die in den Bildern des Künstlers so faszinieren. Mit seinen Lieblings-Werkzeug, dem Kreide- und dem Kohlestift, vermag er auch die feinsten Haarsträhnen eines Kojotenfells oder einer Pferdemähne wiederzugeben.

Der in Watt wohnhafte Hurti Wiedmer hat in seinem Leben schon viel gemacht. Er absolvierte seine Ausbildungen zum Grafiker, Turn- und Sportlehrer in Neuenburg, Biel, Bern und Zürich. Er war 22 Jahre lang Teamleiter und Konditionstrainer der Kloten Flyers und unterrichtete 45 Jahre Zeichnen an einer Oberstufenschule in Zürich sowie über 30 Jahre an der Zürcher Volkshochschule.

Auch mit neuen Techniken

Obwohl seit fünf Jahren pensioniert, ist er noch aktiv wie eh und je. Er ist Trainer und Teamleiter von zwei Futsal- Mannschaften (Hallenfussball) und ist Vorsitzender des Amigos de Futsal Verbandes, dazu unterrichtet er noch freiwilligen Schulsport in Zürich. Er, der die Bewegung und die Hektik genauso liebt wie die Ruhe, findet diese in der Natur, im Wald und natürlich im Zeichnen.

Und er wagt immer wieder Neues. Zum ersten Mal hat er vor drei Wochen ein Bild mit Acrylfarbe auf Leinwand gemalt. «Sitting Bull», seinen Chef, wie er schmunzelnd meint. «Ich bin selber überrascht, wie gut er gelungen ist.»

Gelungen ist auch das Bild, das eine junge Frau mit einem Haflinger zeigt. Vom Südtiroler Haflingerverband hat er dafür sogar eine Auszeichnung erhalten für «Anerkennende Schönheit.» Und genau das sagen seine Bilder aus.

(Zürcher Unterländer)