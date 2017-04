Der Spielplatz Huebwiesen ist mehr als ein Platz zum Spielen

Immer am ersten Mittwoch nach Ostern startet das Jahresprogramm des Spielplatzvereins Huebwiesen auf dem gleichnamigen Areal in Niederhasli. Gestern sorgten die Vorstandmitglieder Sylvie Vaucher, Corinne Frigg und Bernd Bauer für eine ordentliche Glut in einer Feuertonne, damit die Kinder darin Schlangenbrot braten konnten. «Es ist mega fein», sagt Jayden und beisst ein weiteres Stück ab.

Sein Kollege Julian doppelt nach: «Ich finde es auch sehr gut, etwas teigig zwar, aber es schmeckt.» Die Erwachsenen haben Erfahrung mit Schlangenbrot backen, es ist fester Bestandteil des Jahresprogramms, weil es eben gut ankommt bei den Kindern. «So zehn Minuten braucht es schon, bis der Teig schön knusprig ist», erklärt Präsidentin Sylvie Vaucher. Nico kommt hinzu, hält seinen Stecken kurz in die Glut. Er mag jedoch nicht warten, bis das Brot fertig gebacken ist und drückt es Corinne Frigg in die Hand.

Neue Mitglieder gesucht

Der Spielplatzverein Huebwiesen wurde 1999 gegründet. Seit sechs Jahren ist Corinne Frigg dabei, weil sie etwas für die Kinder machen will. Sie findet es lässig, ein Angebot zusammenzustellen, das gut ankommt. Bernd Bauer ist vor fünf Jahren zum Vorstand gestossen, weil es eine Lücke gab. «Wenn ich es einrichten kann, bin gern ab und zu an einem Mittwoch dabei», sagt er. Auf 2018 werden gemäss der Präsidentin mindestens zwei neue Vorstandsmitglieder gesucht. Es sei schwierig, genügend Leute für eine mehrheitlich ehrenamtliche Tätigkeit zu finden.

Jayden und Julian haben nach zwei Broten noch nicht genug. Sie bedienen sich vom bereit gelegten Teig und versuchen, ihn möglichst kunstvoll um ihre Stecken zu wickeln. Vor lauter Eifer fällt Julian das Stück aus den Händen. Doch das tut der Qualität des fertig gebackenen Brotes keinen Abbruch. Etwas verloren steht der kleine Alessio vor dem wärmenden Ofen und schaut mit grossen Augen in die Glut. Später geniesst auch er von dem knusprigen Schlangenbrot.

Auf besonders grosses Echo stösst jeweils das Guetzli und Kuchenbacken, das zum Programm des ersten Mittwochs im Monat zwischen 13.30 und 17.30 Uhr angeboten wird. «Offenbar ist das etwas, das die Kinder zu Hause nicht oft machen», sagt Sylive Vaucher. Ein Highlight ist das Spielplatzfest, das dieses Jahr am 8. Juli stattfindet. Vom 14. bis 18. August organisiert der Verein ein Kids Erlebniscamp.

Die Kinder essen, schlafen, basteln und spielen auf dem Spielplatz. Anmeldungen sind auf www.spielplatz-huebwiesen.ch möglich. Von den Angeboten können alle Kinder profitieren, nicht nur jene aus Niederhasli. (Zürcher Unterländer)