Der Supermarkt ist künftig auch eine Post

Die Adresse bleibt fast gleich: Statt an der Dorfwiesenstrasse 10 werden die Schöfflisdorfer ihre Postgeschäfte künftig an der Dorfwiesenstrasse 12 vornehmen. Dass die Post umzieht, ist seit letzten November bekannt. Wie der Gelbe Riese am Dienstag mitteilte, ist nun das konkrete Datum bekannt. Die alte Postelle wird noch bis zum 4. März geöffnet sein. Ab dem 6. März kann man die Briefe in der neuen Agentur im Spar abgeben.

Lange Liste von weiteren, möglichen Schliessungen

Schöfflisdorf wird nicht die einzige Gemeinde bleiben, die ihre Poststelle verliert. Letzten Oktober hat die Post angekündigt, dass bis 2020 landesweit bis zu 600 Poststellen geschlossen werden.

Welche Poststellen geschlossen werden, ist noch nicht bekannt. Glaubt man der durch die Mediengewerkschaft syndicom erstellten «Gefährdungskarte Poststellen Schweiz», sind im Unterland zahlreiche Poststellen «gefährdet». Das heisst konkret, es sei anzunehmen, dass die Post «die Schliessung dieser Poststelle prüft». Die Liste: Bachenbülach, Bassersdorf, Buchs, Dällikon, Dietlikon, Eglisau, Embrach, Glattbrugg, Glattfelden, Glattpark, Glattzentrum, Niederhasli, Niederweningen, Nürensdorf Oberglatt, Otelfingen, Rafz, Rümlang und Watt.

Fragerunde Am 1. März stehen von 14.30 bis 17 Uhr Pascal Bollier, Leiter Poststellengebiet Bülach, und Erwin Furrer, Leiter Betrieb Poststellengebiet Bülach, in der Poststelle Schöfflisdorf (Dorfwiesenstrasse 10) für Fragen rund um das künftige Postangebot zur Verfügung. (red)