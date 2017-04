Der traditionelle Bauernhof ist passé

Schweizer Bauernhöfe stehen für ländliche Idylle: Riegelhäuser und leicht verwitterte Holzställe inmitten grüner Wiesen, auf denen Gänseblümchen spriessen und sich glückliche Kühe tummeln. Keine andere Branche spielt so mit folkloristischen Bildern, auf denen die Zeit stehen geblieben zu sein scheint, wie jene der Landwirtschaft.

Tatsächlich haben aber Digitalisierung und Automatisierung längst auf den Bauernhöfen Einzug gehalten. Smart Farming nennt sich die Entwicklung, und sie wird nicht nur Fokusthema der Suisse Tier 2017 kommenden November sein, sondern dominiert auch unter den Finalisten des ZKB-Pionierpreises Technopark, eines der wichtigsten Innovationspreise für Jungunternehmen in der Schweiz.

Das zeigt, dass man sich vom Smart Farming viel verspricht: Nachhaltigkeit, Effizienz, Qualitätskontrolle und, allem voran, eine Steigerung der Produktivität, damit die Schweizer Landwirtschaft international wettbewerbsfähig ist.

Roboter übers Handy steuern

Gestern Nachmittag war der Lindenhof in Watt Schauplatz einer Pressekonferenz, in der die Öffentlichkeit Einblick in drei solche neuen Technologien erhielt. Die dahinterstehenden Unternehmen sind die Finalisten des ZKB-Pionierpreises Technopark, der in einer Woche verliehen wird. Die Lokalität war passend gewählt: Hans Frei hat seit vier Jahren einen Melkroboter im Einsatz, der die Kühe nicht nur vermisst und die Daten an einen Computer schickt, sondern sie vollautomatisch melkt. «Mein Sohn ist derzeit im WK – trotzdem kann er übers Handy jederzeit Einfluss auf den Roboter nehmen», erzählte Frei.

Danach standen an der Konferenz die drei Innovationen im Zentrum: eine Drohne, eine Solarwasserpumpe sowie ein Futterzusatz. Alle haben zum Ziel, die Arbeit der Landwirte zu erleichtern. Den Anfang machte die Twenty Green AG: Sie hat einen Futterzusatzstoff entwickelt, der dem Tierfutter als Antibiotika-ersatz beigefügt werden kann.

Das Mittel stärkt das Immunsystem, verbessert die Nahrungsmittelverwertung und macht die Tiere weniger anfällig für Krankheiten – sie ähneln in ihrer Wirkung insgesamt jener von Joghurtbakterien. Wie CEO Duncan Sutherland erklärte, werden derzeit 80 Prozent der Antibiotika weltweit in der Landwirtschaft verwendet. «Wir bewegen unsdamit auf eine Zeit zu, in der die Antibiotikaresistenz steigt. Der Futterzusatz kann dem effizient entgegenwirken.»

Felder per Drohne beobachten

Die Drohne wiederum stammt aus der Hand der Gamaya SA. Landwirte können sie über ein anbebautes Feld fliegen lassen. Die eingebaute Hyperspektralkamera gibt Aufschluss über Wassermangel, Wachstumsstand und Gesundheit der Pflanzen. «So können Bauern beispielsweise Infektionen erkennen oder Massnahmen zur Unkrautbekämpfung einleiten», erklärte CEO Yosef Akhtman. Hier zeigte sich an der Konferenz jedoch ein Problem: Die Drohne konnte wegen des windigen Wetters und der unmittelbaren Nähe zum Flughafen nicht starten.

Vor allem bei Kleinfarmern in Südamerika, Asien und Amerika ansetzen will zuletzt die Ennos AG mit einer solarbetriebenen Wasserpumpe. Diese kann sowohl als Trinkwasser- als auch als Bewässerungspumpe eingesetzt werden. «Wir haben darauf geachtet, die Pumpe mit einer hocheffizienten Motorik auszustatten, die aber dennoch bezahlbar sein muss», hielt Verwaltungspräsident Andrea Vezzini fest. Mit Installation soll sie die Farmer nicht mehr als 1000 US-Dollar kosten.

Fester Platz in Landwirtschaft

Die drei Erfindungen gaben einen kleinen Einblick in die mögliche Zukunft der Landwirtschaft: Technische Innovationen unterstützen die Bauern bei der Datenerfassung, -analyse und -auswertung, beim Füttern und Melken, bei der Überwachung von Krankheiten oder der Schädlingsbekämpfung. «Die Technologie liefert uns da etwas Fantastisches», zog Hans Frei Bilanz, «und es steht bereits jetzt fest, dass sie in der Landwirtschaft einen Platz hat.»

(Zürcher Unterländer)