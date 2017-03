Die Autos bestimmten sein Arbeitsleben

Erst einen Monat nach seiner Pensionierung betritt Franz Knecht zum ersten Mal die Werkstatt seines ehemaligen Arbeitsorts, die Winkler Carrosserie in Niederhasli. Fast wehmütig lässt der 65-Jährige seinen Blick durch die Werkstatt schweifen.

Dokumentiertes Arbeitsleben

Zum Interview hat der Pensionär ein Fotoalbum mitgebracht. Dieses dokumentiert die Anfänge seines Berufslebens, hält Firmenfeste und Jubiläumsfeiern fest. Knecht erinnert sich dar­an, wie er als 16-jähriger Jüngling mit den noch nicht so komfortablen öffentlichen Verkehrsmitteln aus seinem Heimatdörfli Wil im Fricktal nach Nieder­hasli reiste. Mit dem Zug schaffte er es nur bis Oberglatt, den Rest bis Niederhasli musste er beim tobenden Schnee­sturm zu Fuss bewältigen.

Am 3. Januar 1968 begann der junge Franz Knecht seine vierjährige Lehre bei der Autospenglerei Marcel Winkler. «Mir gefiel der Kleinbetrieb, die Arbeit war vielseitig, und wir durften inter­es­sante Aufträge ausführen», erinnert er sich. 17 Jahre lang pendelte er als Wochenaufenthalter ins Aargau. Doch an einen Stellenwechsel dachte er in den vielen Jahren nie. Die letzten zwölf Jahre war er zusammen mit Reto Engler Teilhaber der Firma.

Früher gab es nicht von jedem Autotyp ein Kombifahrzeug. Dennoch wünschte ein Kunde, dass aus seinem Audi 100 ein Kombi entstehen soll. «Dies war eine schwierige Aufgabe. Wir nahmen schliesslich das Heck eines Volvo Kombi und montierten dieses an den Audi», erzählt Knecht. Der Autospengler wendete alle Fantasie und Handwerkskunst dafür auf.

Knifflige Tüfteleien

Der Kunde freute sich über das Ergebnis und war auch bereit, die relativ hohen Kosten zu bezahlen. Das sei einer der interessantesten Aufträge gewesen, weil es dafür kein Modell gab. «Manchmal musste ich intensiv über eine Lösung nachdenken, und oft fiel mir die rettende Idee frühmorgens beim Aufstehen ein», berichtet Knecht. Er wurde Werkstattchef und leitete jahrelang das kleine Team. Auch bildete er Lehrlinge aus. «Ich sah viele junge Männer nach einigen Wochen aufgeben. Der Beruf ist streng, man muss mit schweren Geräten hantieren, bei Schweisserarbeiten stieben die Funken, und beim Lackieren sind wir giftigen Dämp­fen ausgesetzt.» Dies alles setzt eine gewisse Robustheit vor­aus.

In den letzten Jahren haben sich das Angebot der Autoindus­trie, das Kundenverhalten sowie die Arbeitsweise stark verändert. Statt aufwendigen Reparaturen würden heutzutage ganze Komponenten ersetzt. «Bis in die 80er-Jahre reparierten wir, was immer möglich war», erklärt der Fachmann. «Das Auto hatte einen grösseren Wert als heute, man ­behielt es viele Jahre lang.»

Vom VW bis zum Lamborghini

Zu den Höhepunkten gehörte es, zum Beispiel Oldtimer oder sel­tene Autos wieder flott zu machen. Im Fotoalbum sind alte VW-Käfer zu sehen, ein Lamborghini und andere Raritäten. «Ein Autofan war ich allerdings nie», sagt Franz Knecht. Er befasst sich leidenschaftlich gerne damit, an Lösungen zu tüfteln, und die Fahrzeuge am Schluss dem zufriedenen Kunden zu übergeben.

In seiner Freizeit ist der Vater zweier Söhne aktiv in der Männerriege, macht in einem Kochklub mit und arbeitet in seinem Haus und Garten. Langweilig wird es ihm nicht. «Es ist ein seltsames Gefühl, wenn ich an meinem ehemaligen Arbeitsplatz vorbeigehe und sehe, wie die anderen arbeiten», gesteht er. Dennoch, ganz ohne «seine» Carrosserie muss er nicht sein. Im Frühling gibt es wieder mehr Aufträge, dann ist der heutige Inhaber Reto Engler froh, dass er den erfahrenen Werkstattchef für einen Aushilfseinsatz anfragen darf. Denn Franz Knecht gehört immer noch ein bisschen zur Carrosserie Wink­ler. (Zürcher Unterländer)