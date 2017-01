Die Bosheit in Person erhält eine zweite Chance durch die Wiedergeburt

Es sei kein fröhliches Buch, sagte Autor Charles Lewinksi gleich zu Beginn der Lesung aus seinem aktuellen Roman «Andersen». «Und es gibt eigentlich nichts zu lachen», fügte er noch an. Rund 70 Zuhörerinnen und Zuhörer waren am Donnerstagabend in die Mediothek Niederhasli gekommen. Auf seine Frage hin, wer die Geschichte schon gelesen habe, streckte nur eine Frau auf.

Umso spannender gestaltete sich der Einstieg in die Geschichte für alle anderen, denn dieser wirft viele Fragen auf: Der Ich-Erzähler Andersen erwacht, und weiss nicht, wo er ist. Er fragt sich, ob er gefangen oder tot ist. Beides erscheint ihm nicht plausibel, denn er spürt, dass er lebt, auch wenn er nicht atmet. Allmählich kommt Licht ins Dunkel und der Erzähler realisiert, dass er ein ungeborenes Kind im Bauch seiner Mutter ist. Doch er hat ein Bewusstsein, hat Erinnerungen an ein früheres Leben, an den Ersten Weltkrieg, den er miterlebt hat. Und nun wird er im 21. Jahrhundert wiedergeboren. Wie es ist, als erwachsener Geist im Körper eines Kindes zu stecken, diese Geschichte erzählt Lewinsky in «Andersen».

«Stellen Sie sich vor, sie sehen ein Baby und das ist im Inneren eigentlich ein alter, böser Mann. Das ist doch scheusslich», kommentierte er seine Geschichte. Obwohl die Wiedergeburt in seinem jüngsten Roman eine zentrale Rolle spielt, ist sie für Charles Lewinsky persönlich kein Thema: «Ich befasse mich nicht damit, denn wissen kann man es nicht. Es ist einfach ein Teil dieser Geschichte.»

Anders,als bei anderen Büchern

Wie er denn auf diese Idee gekommen sei, wollte eine Zuhörerin nach der Lesung wissen und stellte damit die Frage, die allen Anwesenden auf der Zunge lag. «Ich habe keine Ahnung. Die Figur war plötzlich in meinem Kopf», antwortete Lewinsky. «Es war anders als bei allen bisherigen Büchern. Ich wusste einfach, dass diese Figur geboren wird und wollte wissen, wie es weitergeht.»

«Wenn ich meine Enkelin anschaue, frage ich mich häufig, was sie jetzt wohl denkt», berichtete eine weitere Zuhörerin. «Ich habe auch einen frischen Enkel und es nimmt mich Wunder, was er von seinem Grossvater denkt», antwortete der Schriftsteller. Es bleibt zu hoffen, dass die Gedanken dieser Kinder nicht denen von Andersen ähneln, denn diese sind oft sehr unheimlich.

Der skurile Inhalt sorgt für Spannung

Das Publikum freute sich, den prominenten Autoren bei sich im Dorf begrüssen zu dürfen und das Buch kam gut an: «Ich habe es jetzt gekauft, denn es ist schon ein rechter Cliffhanger. Und das Gedankenspiel mit der Wiedergeburt finde ich sehr interessant», sagte Carol Minder im Anschluss an die Lesung.

Heidi Ohl und ihr Mann Kersten sind Stammkunden in der Mediothek und haben auch gleich ein Exemplar von «Andersen» erstanden. «Das Skurrile macht das Buch so spannend», erklärte Kersten. «Ich werde das Buch mit Interesse lesen, denn ich will diesen Menschen in der Geschichte kennenlernen», sagte Heidi Ohl.