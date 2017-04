Die Eberhard Unternehmungen gingen shoppen

Dieser Anblick hätte wohl so manche Kinderaugen zum Strahlen gebracht. Imposant präsentierten sich die 25 nigelnagelneuen Lastwagen, 9 ebenso neue Bagger und 28 Personenwagen – alle in den eberhardschen Gelb- und Petrolfarben in Reih und Glied den Publikum. Und das mitten in der bizarren Steinlandschaft der Weiacher Kiesgrube.

Über 7 Millionen Franken hat die Firma in die Erneuerung der Fahrzeugflotte investiert. Diese zählt insgesamt 70 Lastwagen, 200 Baumaschinen und 150 Personenwagen.

Dabei waren die alten Fahrzeuge nur gerade sechs bis sieben Jahre für die Firma im Einsatz. «Damit wir im Baugewerbe bestehen können, müssen wir in die Zukunft investieren», erklärt Martin Eberhard, Geschäftsführer der Eberhard Unternehmungen. Um die nötige Leistung zu erbringen und Terminarbeit liefern zu können, brauche man ­moderne Fahrzeuge. Unerwartete Ausfälle könne man da nicht brauchen. «An neuen Lastwagen haben auch die Chauffeure eine Freude und man findet bessere Leute auf dem Markt.»

Umweltschonende Motoren Auch der Umweltaspekt habe eine Rolle gespielt. Mit den neuen Euro-6-Motoren könne man den Ausstoss von Feinstaubpartikeln und NO X-Emissionen um bis zu 80 Prozent reduzieren, sagt der Geschäftsführer. Im Gegenzug könne die Firma bei der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) rund zehn Prozent einsparen. Schon heute sind die Bagger im Einsatz, ob im Nordring oder beim Gleisabbruch an der Zürcher Kalkbreite. Die Lastwagen werden ab Montag im Raum Zürich und Basel verkehren und teilweise auch in der ganzen Schweiz.

Und was passiert mit den «alten» Fahrzeugen? «Die werden verkauft.» Manche gehen zurück an den Lieferanten, manche kommen auf den freien Markt, wo sie bevorzugt ins Ausland verkauft werden. Denn bei der Konkurrenz sollten sie nicht direkt landen.

Gefreut haben sich an der Präsentation vor allem die Chauffeure. Manche durften die neuen Fahrzeuge bereits testen. «Es ist toll, dass die Firma uns ständig neue Fahrzeuge zu Verfügung stellt. Nach 300 000 bis 450 000 Kilometer werden sie ausgewechselt», schwärmten sie. In vielen Punkten waren sich die Fahrer einig: Die neuen Fahrzeuge hätten ein besseres Getriebe, sie seien zudem leiser und die Kabine sei besser abgefedert. Nur bei der Servolenkung gingen die Meinungen auseinander. Und wie sieht es mit den 440 PS aus? «Na ja, 720 wäre schon besser», meinte ein Mitarbeiter und erntete Gelächter. Doch träumen wird wohl erlaubt sein. ()