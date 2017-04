Die Grenzen zwischen Fiktion und Realität sind fliessend

Normalerweise steht Alex Capus um diese Uhrzeit hinter der Theke seiner Bar in Olten und hört den Alltagsgeschichten seiner Gäste zu. Heute aber führt er stattdessen vor knapp fünfzig Besuchern eine Lesung zu seinem neuen Buch «Das Leben ist gut» durch, welches letztes Jahr erschienen ist. Darin geht es um Max, der seit fünfundzwanzig Jahren mit Tina verheiratet ist. Morgens bringt er das Altglas zur Sammelstelle, abends arbeitet er hinter dem Tresen seiner Bar. Dann muss Tina aber beruflich nach Paris und Max wird bewusst, was ihm im Leben wirklich wichtig ist.

Zwischen Fiktionund Realität

«Die Leute haben häufig Schwierigkeiten, zwischen Fiktion und Realität zu unterscheiden», erzählt Capus zu Beginn seiner Lesung. «Wenn ich Bücher geschrieben habe, die auf einer wahren Begebenheit beruhen, haben die Leute angenommen, es handle sich um Fiktion. Jetzt habe ich ein fiktives Buch geschrieben und die Leute glauben, Max sei ich.»

Capus habe schon Menschen beobachten können, die aus dem Norden Deutschlands angereist wären und das Buch als Reiseführer für Olten benutzt hätten. Immer wieder betont er, dass es sich um eine erfundene Geschichte handelt, und bittet die Zuhörer, dies bei der Lektüre zu berücksichtigen. Dass Capus ständig zwischen Textstellen und Anekdoten aus seinem Leben hin- und herwechselt, die sich einander ähneln, macht es jedoch nicht leicht, seiner Bitte nachzukommen.

Zwischen fünfzigund hundert Lesungen

«Mir ist immer noch nicht ganz klar, was jetzt zum Buch gehört und was ein echter Einblick in sein Leben ist», sagt Rahel Kobler. Die Dielsdorferin besucht häufig Lesungen dieser Art, hat aber von Capus selbst noch kein Buch zu Hause stehen. «Nach dieser Lesung kann ich mir jedoch gut vorstellen, eines hier von der Bibliothek auszuleihen.»

Mit viel Witz führt Capus in seiner anderthalbstündigen Lesung durch den Abend. Seine Erzählungen werden gelegentlich von kurzen Lachern unterbrochen. Mal erzählt er von verschiedenen Renovationen, die er an seiner Bar vorgenommen hat, mal liest er aus seinem Buch vor.

«Das Buch liegt sehr nahe an meiner eigenen Biographie und meinem Alltag», gibt Capus zu. Obwohl er zu Beginn des Abends zwar gesagt hätte, «Das Leben ist gut» sei anders als alle Bücher zuvor, «ist es wahrscheinlich dann aber doch wieder gleich», wie er schmunzelnd anmerkt.

Jährlich hält Capus zwischen fünfzig und hundert solcher Lesungen. «Das ist wie bei einem Musiker, der auf Tournee geht», erklärt Capus seine Motivation dahinter. «Und es gefällt mir, meine Leserschaft zu treffen. So sehe ich, wer meine Bücher liest.» Ein Autor bliebe schliesslich unbekannt, wenn er alleine in seinem Elfenbeinturm seine Geschichten schriebe.

(Zürcher Unterländer)