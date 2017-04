Die Schule als ein schwerfälliger Supertanker

Seit zehn Jahren werden im Kanton Zürich an der Primarschule zwei Fremdsprachen unterrichtet, Englisch ab der 2. Klasse (ab Schuljahr 2018/19 neu ab der 3.), Französisch ab der 5. Klasse. Dem wurde an zwei Volksabstimmungen im Grundsatz deutlich zugestimmt, 2006 eidgenössisch mit dem Bildungsartikel, 2008 kantonal mit dem Harmos-Konkordat.

Der Glaubensstreit, was für die Kinder gut und zumutbar ist, hat damit nie geendet. Im Mai steht im Kanton Zürich die nächste Abstimmung an: «Mehr Qualität – eine Fremdsprache an der Primarschule». Welche es sein soll, lassen die Initianten offen. Die Podiumsdiskussion zum kontroversen Thema zwischen Kantonsrätin Monika Wicki (SP, Hinwil, kontra) und Kantonsrat Rochus Burtscher (SVP, Dietikon, pro) hat klargemacht: Die eine Wahrheit gibt es nicht, gerade auch nicht beim höchst komplexen Thema Schule.

Eine oder zwei Fremdsprachen, war die Frage, doch verschob sich die Diskussion immer wieder auf Nebengleise: Lehrpläne wurden angeführt, Stundenpläne, Lehrpersonen, scheltend wie lobend, sich widersprechende Studien, von denen keine als abschliessend «wahr» und gesichert gilt. Entsprechend bedienten sich beide Kontrahenten wiederholt Formulierungen wie «Ich behaupte jetzt einmal» oder «Für mich ist es so».

Eingeschlagene Wegeauch abbrechen dürfen

Dabei war man sich in manchen Punkten erstaunlich einig, kam dann aber zu gegensätzlichen Schlüssen. Etwa darin, dass die «Schule ein wahnsinnig träges Gebilde» sei (Wicki), das sich Jahre nach den eingeleiteten Reformen nun zu bewegen beginne, und dass man den gemeinsam eingeschlagenen Harmos-Weg jetzt nicht abbrechen dürfe. Burtscher sieht die Volksschule als «super Errungenschaft», aber ebenso als «schwerfälligen Tanker», findet aber, wenn sich der gemeinsam eingeschlagene Weg als Holzweg erweise, müsse man ihn abbrechen – selbst wenn es viel koste.

Beide finden, man müsse die Grundkompetenzen – Deutsch und Rechnen – wieder verstärkt beachten und fördern, für Wicki gehören dazu aber zwei Fremdsprachen, für Burtscher nur eine. Und beide finden, es werde viel zu viel von Geld und Sparen und Löhnen gesprochen, wo es doch um Kinder gehe – und beide sprachen immer wieder von Geld, wollen aber an verschiedenen Orten ausgeben und sparen.

Gesprächsleiter Samuel Ramseyer – er hatte sich gleich zu Beginn der Diskussion als Mitglied des Initiativkomitees zu erkennen gegeben – hatte wenig Mühe, die Debatte jeweils «neutral» zur Ausgangsfrage zurückzuholen.

(Zürcher Unterländer)