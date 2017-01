Ein Opernsänger zeigt viel Bodenhaftung

Partituren neben dem Plattenspieler, Pralinen prangen auf Plättchen. «Nehmen Sie», sagt Raimund Wiederkehr und verbeugt sich leicht. Als Künstler schwimmt der 40-Jährige geradezu in Süssigkeiten, die ihm Damen auf die Bühne tragen. Gerade steht in seiner Agenda eine Tournee mit Melodien aus Operetten zuoberst, ein Geschenk der Schweizer Kantonalbanken an ihre Kunden.

Jedes Wochenende singt er vor Tausenden. Das lässt den Pralinenberg wachsen. Wiederkehr trinkt in seinem Übungsraum seinen Kaffee aus Tassen die so dünn sind, dass man durch sie eine Zeitung lesen könnte. Schätzungsweise noch vor dem 20. Jahrhundert haben sie die Manufaktur des 1879 gegründeten deutschen Unternehmens Rosenthal verlassen.

Wuchtige Ahnen

In der Bibliothek blicken die Urahnen gelassen durch wuchtige Goldrahmen. Gleich daneben sitzt Wiederkehrs Grossvater, der Schriftsteller Max Gertsch, impressionistisch beleuchtet und beschwingt in einem Gemälde. Hochmusikalisch wie er war, beschloss er Kaufmann und Jurist zu werden. Später schrieb er als Schriftsteller gegen die Ungerechtigkeit der Welt an und verbrauchte ein Vermögen damit.

Vermutlich hat Wiederkehrs Urgrossvater, in seinem grössten Unverständnis gegenüber den Ideen seines Sprösslings, aus eben diesen hauchdünnen Tassen Kaffee getrunken um sich zu beruhigen. Dabei war er selbst Enfant terrible des Schweizerischen Offizierskorps, machte sich seine eigenen Gedanken, war zu wenig stromlinienförmig und wurde deshalb wohl nicht General.

Potentielle Nachfolger

Raimund Wiederkehr lernt als Kind bei seiner Mutter die Liebe zur klassischen Musik. «Sie hätte es als sonderbar empfunden, etwas anderes zu hören», sagt er. Als Primarschüler singt Raimund Wiederkehr Solo bei den Zürcher Sängerknaben. Ob er diese künstlerische Ader weitergeben konnte? «Mein zehnjähriger Sohn Laurin betreibt Eiskunstlauf auf Spitzenniveau und spielt Geige. Unser dreijähriger Emilian möchte Klavier und Schlagzeug lernen und Töchterchen Aglaia hat tatsächlich angefangen, Klarinette zu spielen», sagt er.

Aglaia kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet «Glanz, Pracht». Und dann ist es noch interessant zu wissen, dass Aglaia sechs Jahre alt und die Klarinette fast gleich gross ist wie sie. «Kinder, die Musik lernen dürfen, können Emotionen ausdrücken und haben etwas fürs Leben», sagt er und erklärt, dass es ihn auf die Palme treibt, wenn an der Kultur gespart wird.

Schwer geschuftet

Wiederkehr besucht nach der Rudolf-Steiner-Schule das Gymnasium, studiert später Klavier, Gesang und Komposition, übt dazu bis zu zehn Stunden am Tag. «Ich habe geschuftet wie ein Esel. Ich bin nicht sehr schnell zufrieden mit mir», sagt er. Das Konzert- und Operndiplom fliegt einem nicht zu. Heute kennt man Wiederkehr unter anderem auf Opern- und Operettenbühnen. Er produziert Musicals, seine Kompositionen werden in Weltstädten uraufgeführt.

Auch wenn Wiederkehr inzwischen einen bekannten Namen hat und von seiner Kunst leben kann – er ist auf dem Boden geblieben. «Es gibt wenige, die im Opernhaus singen und gleichzeitig im Züritram den singenden Kondukteur machen. So wie ich. Ich leiste mir diesen Luxus», sagt er. Kürzlich ist er am Rümlanger Neuzuzügerabend aufgetreten.

Die Flughafengemeinde scheint wie ein Magnet auf Künstler zu wirken. So haben hier zum Beispiel auch der Bluesmusiker und Songwriter Philipp Fankhauser und Sänger Michael von der Heide ihre Zelte aufgeschlagen. Wiederkehr verknüpft gerne Altes mit Neuem und ist auch auf dem Netz virtuos. «Ich verbringe gleich viel Zeit mit mailen und organisieren, Gott sei es geklagt, wie mit Üben», sagt er und erklärt dann auch, dass es nicht überflüssig sei, seinem «Schimmel» das Adjektiv weiss voranzustellen.

Er sagt: «Es gibt auch schwarze Schimmel.» Und dann beginnen seine Finger auf den Tasten des Flügels zu tanzen. Der Tenor besingt blühende Rosen, beschwört das Liebchen ja zu sagen. Die Nachbarn scheint das nicht zu stören. Es wäre ja auch geradezu töricht. Eher ist damit zu rechnen, dass bald Pralinen vor der Haustüre liegen.

(Zürcher Unterländer)