Ein Quartier wird zur Baustelle

Der Hauptabwasserkanal entlang der Mandachstrasse hat seine Kapazitätsgrenze erreicht. Anstatt den Kanal einfach auszubauen, hat sich der Niederhasler Gemeinderat dazu entschlossen, ein Trennsystem einzuführen. Das heisst konkret: Regenwasser, das von den Hausdächern und der Strasse abfliesst, soll künftig in einer separaten Leitung in den Eierbach abgeführt werden.

Damit der Eierbach auch bei starken Regenfällen nicht überläuft, wird derzeit eine Retentionsanlage beim Schulhaus Linden gebaut. Die Arbeiten dauern noch bis Ende März. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 200 000 Franken. Dafür werde die Abwasserrechnung der Gemeinde entlastet, erklärt Gemeindeschreiber Patric Kubli. Bisher landete das Regenwasser gemeinsam mit dem verschmutzen Wasser in der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Niederglatt. Die Gemeinde zahlt dabei pro Kubikmeter Abwasser, das in der ARA landet, einen Betrag.

16 Brüche in 13 Jahren

Das Trennsystem soll nun im gesamten Eschenberg-Quartier eingeführt werden. Das Projekt sieht jedoch nicht nur den Neubau des Regenwasserkanals vor, auch die fast 50 Jahre alten Wasserleitungen sollen ersetzt werden. Gleichzeitig wird der Strassenbelag ersetzt.

Das Eschenberg-Quartier wurde mehrheitlich in den 70er Jahren erbaut. Zwar seien 47 Jahre alte Wasserleitung im Normalfall noch knapp in Ordnung. Doch die in den 70er Jahren verwendeten Materialien sowie deren Verarbeitung seien nicht optimal gewesen, wie die Gemeinde schreibt. Zudem seien die Leitungen als Erdung genutzt worden, was Korrisionen verursacht habe.

Am schlechtesten steht es dabei um die Leitungen an der Glärnischstrasse. In den letzten 13 Jahren sei es dort zu 16 Leitungsbrüchen gekommen, Tendenz steigend. Daher wird die Glärnischstrasse als erstes saniert.

Die Bauarbeiten beginnen frühestens Ende März und werden vorraussichtlich bis Ende August andauern. 2018 folgen dann die Herrenberg- und Haldenstrasse, 2020 die Trockenriedstrasse und am Schluss der Eschenrainweg. Die Gesamtsumme für alle Sanierungen am Eschenberg beläuft sich auf 4,7 Millionen Franken. (cab)