Ein Schulhaus wechselt das Dorf

Die erste Maiwoche und damit der Start nach den Frühlings­ferien verläuft für die Schüler des Schulhauses Zihl mehr als ungewöhnlich. Der Unterricht findet nämlich nicht im angestammten Schulhaus in Buchs, sondern in Niederglatt statt. «Im Moment ist das Schulareal hier in Buchs eine riesige Baustelle», erklärt Beat Vogt, Präsident der Buchser Primarschulpflege. Bereits die ganzen Frühlingsferien über liefen die zum Teil sehr lärmigen Bauarbeiten auf Hochtouren. Dass die Arbeiter nun eine zusätz­liche Woche ohne störenden Schulbetrieb haben, sei sehr willkommen. «Seit Anfang Jahr sind die Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten nämlich leicht im Rückstand», weiss VogtFür die Kinder ist die Zügel­aktion ein grosses Abenteuer.

In Bussen werden sie gemeinsam mit ihren Lehrpersonen von Buchs nach Niederglatt und wieder zurück chauffiert. Das Mittagessen nehmen alle gemeinsam in der Mehrzweckhalle des nahegelegenen Oberstufenschulhauses Eichi ein. Da ist ein bisschen Nervo­sität nicht verwunderlich. «Ich konnte letzte Nacht nicht so gut schlafen, weil ich so aufgeregt war», sagt etwa die siebenjährige Fiona. Aber auf das ­andere Schulhaus freue sie sich schon sehr. Auch für Lehrerin ­Yvonne Reinke ist der temporäre Schulhauswechsel sehr speziell. «Man muss viel vorausdenken; der Umzug erfordert einiges an Planung. Aber die Kinder freuen sich extrem darauf», sagt sie.

Besonderer Ausflug geplant

Und tatsächlich: Auf dem Pausenplatz des Buchser Schulhauses herrscht kurz vor der ersten Abreise am Dienstagmorgen eine Stimmung wie bei einer grossen Schulreise. In Zweierkolonnen marschieren die 220 Kinder fröhlich plaudernd in Richtung der vier Busse, die an der Sonnhaldenstrasse parkiert warten. «Ich bin noch nie in einem so grossen Bus gefahren», sagt der siebenjährige Janic und nimmt im oberen Stock eines Doppeldeckerbusses Platz. «Von hier oben sehe ich auf alles hinunter.» Neben der Busfahrt freue er sich besonders auf den be­vorste­henden Besuch im Zoo. Die aufgrund des Feiertags verkürzte Woche ist für die Schüler nämlich doppelt speziell; es ist gleichzeitig ihre Projektwoche. So macht die Unterstufe am Donnerstag einen Ausflug in den Zürcher Zoo, und die Mittelstufe besucht entweder das Technorama in Winterthur oder das Verkehrshaus in Luzern.

Zustupf in die Lehrerkasse

«Es ist tatsächlich alles ein ­bisschen ungewöhnlich diese ­Woche», sagt Vogt. Dies erfordere auf allen Seiten viel Flexibilität. Dass man mit Niederglatt eine so gute Lösung gefunden habe, sei natürlich der Idealfall. «Auf meine Anfrage bei verschiedenen Schulgemeinden hat Niederglatt sofort reagiert und sich bereit erklärt, uns ihr Schulhaus für eine Woche zur Verfügung zu stellen», sagt er. Überhaupt möglich wurde dies, weil in Niederglatt die Frühlingsferien erst zwei Wochen nach jenen in Buchs stattfinden. «Die Niederglatter Lehrer und Schulleitung stellen uns ihre Zimmer und Infrastruktur zur Verfügung. Das ist alles andere als selbst­verständlich», lobt Vogt. «Für das ganze Entgegenkommen möchten wir den Niederglatter Lehrern einen kleinen Zustupf in deren Kasse geben.» Laut Vogt belaufen sich die Kosten für den tempo­rären Schulwechsel, samt Transport und Mittagsverpflegung, insgesamt auf rund 15 000 Franken.

Gespannt auf das Ergebnis

Dank der zusätzlichen Woche, die den Arbeitern zur Verfügung steht, sieht Beat Vogt der termingerechten Fertigstellung der Bauarbeiten positiv entgehen. «Ich gehe davon aus, dass das ‹Zihl› ­Ende Juli fertig sein wird. Danach stehen noch Umgebungsarbeiten an.» Darauf, dass ihr Schulhaus bald fertig saniert sein wird, freuen sich auch die Kinder – laufen die Bauarbeiten doch bereits seit Anfang des Schuljahres. Die zehnjährige Lia jedenfalls findet den temporären Schulhauswechsel «cool», ist aber schon gespannt darauf, wie ihr Schulhaus nächste Woche aussehen wird. «Dann kann man sicher schon einen grossen Fortschritt sehen», ist sie überzeugt. (Zürcher Unterländer)