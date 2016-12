Ein Theater zum Christbaumkauf

Das 30-jährige Bestehen seines Christbaummarktes in Niederhasli hat Gallus Ottiger zum Anlass genommen, ein Theaterstück zu schreiben, welches das Leben schrieb: «Es gibt so viele Episoden und Emotionen beim Kauf eines Christbaumes, dass ich diese in einem Freilufttheater aufführen wollte», erklärte der begeisterte Laiendarsteller und Regisseur der Theatergruppe AG Heimatlos. Das Ad-hoc-Ensemble setzt sich aus Mitgliedern von verschiedenen Theatern im Surbtal oder der Näppi-Bühne in Oberhasli zusammen. Mit ihren frischen und teils improvisierten Aufführungen begeisterten sie an vier Abenden die Besucher.

Der arme 12-jährige Baum Aus dem dichten Tännchenwald erschallte «Oh Tannenbaum . . .», während die Protagonisten des Ad-hoc-Ensembles ins Scheinwerferlicht traten. Die Besucher standen auf einer Stehtribüne, die Hände wärmend um heisse Getränke gepresst. Dann folgten Sketche Schlag auf Schlag: das alte Mütterchen, das mit dem «erst» 12-jährigen Baum Erbarmen hatte, oder der Streit zwischen Mann und Frau bei der Auswahl des Bäumchens. Christbaumverkäufer Ottiger kennt diese Szenen: «Es gibt so viel Spannungen um Grösse und Form des Tannenbaums, dass ich manchmal staune und denke: Werden das noch friedliche Weihnachten?» Zum Schmunzeln brachten die Besucher auch die Sonderwünsche der Kunden: So wollte jemand eine Blautanne kaufen gegen Katzen, oder eine rummeckernde, unschlüssige Person verlangte zu allem hin auch noch einen Rabatt. Lehrreich war die fiktive Beschwerde eines Käufers, dessen Baum schon nach zwei Tagen viele Nadeln verlor. Ottiger fragte: «Wo haben Sie ihn denn aufbewahrt?» Die Antwort des Kunden: «Auf dem Boden in der Stube.» Ottiger erklärt: «Klar. Mit der Bodenheizung verträgt der frischgeschnit­tenste Baum keinen Temperaturunterschied von fast 30 Grad. Er sollte im Wasser stehend und langsam an die Raumtemperatur gewöhnt werden.»

Drei Franken als Spende Der gelernte Landschaftsgärtner und jetzige Rasenfachmann kultiviert seit 30 Jahren Nordmanntannen. Zum Teil auch auf einem fussballfeldgrossen Landstück in Oberhasli. Dreijährig werden die Pflanzen gesetzt und dann braucht es Jahre und viel Pflege, bis sie geschnitten werden können. Für einen zwei Meter grossen Baum, der etwa 90 Franken kostet, braucht es rund 12 Jahre. Zum Jubiläum mit Theater, Getränken und Würsten vom offenen Feuer spendete Ottiger drei Franken für jeden verkauften Baum der Aktion «Jeder Rappen zählt». (zuonline.ch)