Ein Trainingsreiz mit Folgen

Es hätte ein Heimauftritt, ein ­Debüt nach Mass in der Elitekategorie und ein Vergnügen der besonderen Art werden sollen für Thomas Curiger, den Junioren-Weltmeister 2016 aus Buchs. Doch ein neuer Trainingsreiz wurde ihm zum Verhängnis. Während den Intervalleinheiten mit den Läufern des LC Regensdorf verhärtete sich am vergangenen Mittwoch sein Wadenmuskel. Und weil sich die Beschwerden nicht wie gewünscht verzogen, ging der 21-Jährige in Wallisellen verunsichert an den Start. Und blieb dementsprechend chancenlos. Als Elftplatzierter verpasste Curiger, einen Rang hinter Lukas Meier aus Dällikon, den Halbfinaleinzug.In die Bresche sprang ein anderer Heimathlet: Jannis Schön­leber. Ein Walliseller in Anführungszeichen, ein Überraschungssieger. Der 20-Jährige gehört keinem Schweizer Kader mehr an. Doch der ETH-Student (Elektrotechnik) aus Lupsingen wohnt seit einigen Monaten in Wallisellen. Von einem Heimvorteil wollte er aber nichts wissen: «Ich kenne mich hier nicht wirklich aus, bin tagsüber nie da.»

Aber Schönleber, der die Halbfinals dieses Knock-out-Sprints nur sehr knapp überstand, nutzte die Gunst der Stunde. Die beiden Nationalkadermitglieder Fabian Hertner und Andreas Kyburz scheiterten an den für den Final neu in die Karte aufgenommenen Sperrgebieten: Kyburz durchlief eines und wurde nach Streckenbestzeit disqualifiziert, Hertner stellte denselben Fauxpas bei sich zwar fest, kehrte um, verlor aber rund eine Minute und belegte den letzten Finalplatz. Somit siegte Schönleber knapp vor Noah Zbinden und etwas klarer vor dem Junioren-Staffel-Weltmeister von 2016, Riccardo Rancan.

Roos vor Aebersold

Bei den Frauen gewann Elena Roos den Siegercheck über 250 Franken. Im Gegensatz zu den Männern vermochte die 25-Jährige den Ansturm der Nachfolgegeneration in diesem attraktiven Kurzformat zu parieren.

Eine andere grosse Frau war ebenfalls in Wallisellen mit von der Partie: Simone Niggli. Die 23-fache Weltmeisterin, zurückgetreten aus dem Nationalteam, verzichtete darauf, sich mit der Elite zu messen: wegen einer entzündeten Achillessehne. «Drei Läufe an einem Tag wären kaum sinnvoll gewesen, auch wenn sie mich enorm gereizt hätten», sagte sie. Niggli siegte überlegen in der leistungsstärksten Frauen­kategorie. Wegen der Teilnahme am Snow Run in Arosa nicht am Start waren die Eliteaushängeschilder Matthias Kyburz, Daniel und Martin Hubmann sowie Judith Wyder. (Zürcher Unterländer)