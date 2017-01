Ein Winter ohne Wettkampf gibt es nicht

Zur ersten Unterlandstafette 1984 trat Jack Müller mit seinem damaligen «Stift» und vier Sport-Kollegen an. «Mit der Gruppe einen Wettkampf im Winter zu absolvieren und dann noch so nah – da machen wir mit», entschloss sich der Inhaber eines Dielsdorfer Zweirad-Fachgeschäfts zur Teilnahme. Seine Begeisterung für diesen Anlass (siehe Kasten) hält seit mehr als drei Jahrzehnten an. «Damals startete man in Dielsdorf mit Ziel in Bülach», erinnert er sich. «Langlauf war eine der sechs Disziplinen. Die Schneeverhältnisse liessen die Durchführung leider nur das eine Mal zu.» Längst steht stattdessen Inlineskaten auf dem Programm, neben Eisschnelllauf Müllers derzeitige Disziplin. «Ich mache immer das, was am schwierigsten zu besetzen ist.»

Waren in seiner Geschichte viele Wechsel zu verzeichnen, besteht das Herrenteam GS Jack Müller seit rund sieben Jahren in seiner heutigen Formation. Roland Wanner auf dem Rennvelo, Crossläufer Hanspeter Hottinger und Crossfahrer Urs Baumgartner sind Kollegen seit der gemeinsamen Feuerwehrzeit.

Per Pedes statt Pedale

Zuletzt kam Thomas Haab dazu. Dieser zügelte einst nach Eglisau und gehörte 2012 noch zum dortigen Team. «Das löste sich jedoch auf und hier fehlte der Schwimmer», erklärt er die sportliche Rückkehr nach Dielsdorf.

Der Dienstagabend ist fester Bestandteil des Trainingsplans. «Dann gehen wir Velofahren, einen trinken – oder beides», scherzt der Teamchef. Tatsächlich gehören Müller und seine Mannschaft zum harten Kern der»Zischtigs Gümmeler», einer Gruppe von rund 15 ambitionierten Velosportlern, die sich wöchentlich in der Dielsdorfer Stammbeiz Türmli trifft. «Im Sommer gehts vorher aufs Rad. Im Winter ist es abends zu dunkel, da treffen wir uns am Mittwoch statt zum Mittagessen auf eine schnelle Runde oder Samstags zu einer drei- bis vierstündigen Tour.»

Lange Jahre hat Müllers Mannschaft einen internen Wettkampf gegen das Firmenteam von Bürge Haustechnik ausgefochten. «Ausgerechnet in dem Jahr, als meine Frau die Konkurrenten als Rennvelofahrerin unterstützte, haben sie uns bezwungen», sagt Baumgartner amüsiert. Am Ende der Rangliste landete man gar, als die Kälte Roland Wanner wegen Asthmaproblemen vom Rennvelo zwang. «Ich bin zu Fuss weiter und habe doppelt so lange gebraucht – und das auch nur dank Abkürzung.» Die Jury zeigte Herz und sah von einer Disqualifizierung ab.

Hauptsache unfallfrei

Doch auch Siege gab es zu verzeichnen: Vor gut 20 Jahren belegte Müllers Team nämlich den 1. Platz in der damaligen Plausch-Kategorie.

Spass steht für alle auch heute an erster Stelle. «Es ist ein schräger Wettkampf zu einem schrägen Zeitpunkt», formuliert es Haab und Baumgartner ergänzt: «Wir trainieren das ganze Jahr, da ist die Stafette eine tolle Motivation im Winter. Persönlichen Bestzeiten jagt man in unserem Alter nicht mehr hinterher.» Im Mittelfeld zu liegen sei in Relation zum Jahrgang jedoch ein gutes Ergebnis, meint Triathlet Haab, der mit seinen 54 Jahren den Ü60-Altersdurchschnitt senkt. Das unfallfreie Durchkommen steht im Vordergrund. Hauptsache sei, dass keiner ausfalle und die Übergabe klappe.

Auch wenn ihre Frauen nicht immer zum Anfeuern dabei sind, so doch beim anschliessenden Feiern, verrät Müller: «Wenn wir gesund ins Ziel gekommen sind, ist das gemeinsame Nachtessen zum Abschluss eine schöne Tradition.» ()