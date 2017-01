Ein neues Schuhaus wird benötigt

Oberglatt wächst und wächst und dies überdurchschnittlich stark. Eine besondere Herausforderung bedeutet das vor allem für die Primarschule. Denn günstige Mieten, ländliche Lage und Stadtnähe locken viele Familien in die Flughafengemeinde. Im Moment zählt die Schule 611 Schüler und Kindergärtner. Bis August 2020 werden bereits 693 Schüler und Kindergärtner erwartet. Dies entspricht einem Zuwachs von 82 Kindern oder um 13 Prozent, erklärt Schulpflegepräsidentin und Gemeinderätin Nalan Seifeddini. Die Zahlen bis 2020 seien gesichert, da die Geburten bereits bekannt seien. Die Prognosen verheissen jedoch auch darüber hinaus weiterhin steigende Schülerzahlen für Oberglatt.Für die Primarschule besteht nun Handlungsbedarf. Denn die drei Schulhäuser, die zwischen 1968 und 1981 erbaut wurden, platzen schon heute aus allen Nähten. Aktuell finde der Gruppenunterricht deshalb regelmässig in den Gängen statt. Weil die Schülerzahlen bereits 2014 die Erwartungen übertroffen haben, musste kurzfristig ein Pavillon mit vier Klassenzimmern angeschafft werden. Dessen Bewilligung ist befristet bis 2020. «Um den Einsatz von weiteren Provisorien zu umgehen, wollen wir nun schnell handeln. Denn diese sind teure Lösungen», erklärt die Schulpräsidentin.

Flexibler Kubus

Der Gemeinderat hat sich daher für einen Neubau entschieden. Der dreistöckige Kubus würde westlich des Schulhaus Bachtel zu stehen kommen. Das Projekt beinhaltet vier Klassenzimmer, vier Handarbeitszimmer, Gruppenräume und Räume für die Tagesstrukturen. Das Siegerprojekt aus Rorbas habe durch seine Nachhaltigkeit überzeugt. «Die Räumlichkeiten sind flexibel nutzbar, da man sie leicht von Gruppenräumen in Klassenzimmer und umgekehrt umwandeln kann», erläutert Seifeddini. Zudem könne der Kubus aufgestockt werden, wenn der Bedarf weiterhin steigen sollte. Gleichzeitig sollen die Schulhäuser Bachtel und Jungwingert umgebaut werden. Dort würden zwei Klassenzimmer in Gruppenräume umgewandelt. Die Arbeiten könnten während den Ferien erledigt werden, so dass der Unterricht nicht beeinträchtigt würde. Das dritte Teilprojekt sieht den Ersatz der veralteten Heizung vor. Durch die gleichzeitige Durchführung der Arbeiten erhofft sich der Gemeinderat die Entstehung von Synergien, die zu tieferen Baukosten, kürzerer Bauzeit und zu einer weniger starken Beeinträchtigung des Schulbetriebs führen soll, wie es in der Mitteilung heisst.

Anderthalb Jahre Bauzeit

Am 12. Februar können die Oberglatter über das Gesamtprojekt abstimmen. Vorgelegt werden ihnen zwei Varianten. Die ökologischere sieht für den Neubau eine Wärmepumpe vor, die günstigere Variante eine Ölheizung. Statt 8,9 Millionen würde das Gesamtprojekt damit 8,6 Millionen Franken kosten. «Wir empfehlen den Stimmbürgern jedoch die nachhaltige Lösung», sagt Seiffedini. Das Gremium habe auch die Möglichkeit einer Wärmepumpe für alle Schulhäuser angeschaut. Doch dies hätte zu hohen Investitionskosten und zu starken Eingriffen in die Schulumgebung geführt. Aus diesen Gründen wurde diese Möglichkeit verworfen. Stimmen die Oberglatter in einem Monat dem Projekt zu, dann würde der Baustart im Dezember dieses Jahres folgen. Stehen soll der Neubau dann im Juni 2019. «Das ist ein sehr straffer Plan. Aber wir hoffen, dass alles ohne Verzögerung klappt», sagt Seifeddini. ()