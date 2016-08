Eine Abwechslung im Schulalltag für alle

Die vierte Woche nach Beginn des neuen Schuljahres verspricht für die 140 Schülerinnen und Schüler der Oberstufenschule Stadel zu einem ganz besonderen Erlebnis zu werden: Mit Sack und Pack verreist die ganze Schuleinheit am 12. September ins kleine Dörfchen Vaumarcus am Neuenburgersee. Ihr Domizil beziehen die Jugendlichen im Begegnungs-, Weiterbildungs- und Ferienzentrum «Le Camps». Dieses ist umgeben von Wäldern und Wiesen und bietet auf seinem grosszügigen Gelände zahlreiche Möglichkeiten für sportliche und andere Aktivitäten.

Vielfältiges Angebot

Es ist bereits die dritte sogenannte Schulverlegung nach Vaumarcus der Oberstufenschule Stadel. Die ersten beiden fanden 2010 und 2013 statt. Laut Schulleiter Roger Hiltebrand sind die vergangenen Spezialprojektwochen sehr gut abgelaufen. «In Gesprächen mit ehemaligen Schülerinnen und Schülern erfahre ich immer wieder, dass die Schulverlegung ein spezielles Highlight in ihrer Schulzeit war.»

Das Spezielle an der Projektwoche sei, dass man 24 Stunden zusammen verbringe, und nicht wie üblich nach Schulschluss nach Hause gehe. «Das bietet die Chance, sich in verschiedenen Situationen zu begegnen und neu oder anders kennenzulernen. Natürlich kann es da schon auch einmal vorkommen, dass man sich gegenseitig auf den Wecker geht», so Roger Hiltebrand. Klare Regeln und Vorgehensweisen während der Lagerwoche sollen dabei helfen, kleinere Konflikte rasch zu beseitigen.

Wanderung ist Pflichtstoff

Seit rund einem Jahr sind die Lehrpersonen der Oberstufe Stadel damit beschäftigt, die verschiedenen Workshops vorzubereiten, welche die Schülerinnen und Schüler in Vaumarcus belegen können. Zur Auswahl stehen Kurse mit Musik, Theater oder Handwerk.

Weiter wird zusammen mit lokalen Anbietern Kajakfahren, Tennisspielen und Klettern angeboten. Eine längere oder kürzere Wanderung muss jeder Schüler und jede Schülerin unter die Füsse nehmen. Sie müssen anhand von Pack- und Materiallisten dafür besorgt sein, dass ihnen vor Ort nichts fehlt, was sie während der Woche und für die von ihnen gebuchten Kurse benötigen.

Jeden Abend wird es vor dem Schlafengehen eine letzte Besammlung geben, an der Fotos und Filme des vergangenen Tages gezeigt werden. Und damit die Schulverlegung nicht so schnell in Vergessenheit gerät, fertigen die Jugendlichen während eines halben Tages ein Kunstobjekt an, das dann im heimischen Schulhaus aufgehängt wird. (Zürcher Unterländer)