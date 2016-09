Eine Halle für alle Bopplisser

An zweiundzwanzig Marktständen flanierten die Besucher am Samstag auf dem Areal des Schulhauses Mai­acher in Boppelsen. Unter anderen war die Spielgruppe vertreten. Die Besucher konnten zudem preisgekrönten Bopp­lisser Wein verkosten. Marktstände mit karitativen Anliegen boten Spezialitäten an, für Kinder hatte es einen Flohmarkt. Die Jagdgesellschaft Zürich stellte in einer Ausstellung Wildtiere vor, die auf dem Gemeindegebiet leben. «Das ist das schönste Revier», ist Jagdaufseher Peter Schnellmann aus Ober­glatt überzeugt.

Eine herrliche Aussicht

Das 1300-Seelen-Dorf besteht aus etwa zehn Prozent Kindern. «In unserem Dorf leben überdurchschnittlich viele Kinder und Jugendliche. Diesem Anspruch wollten wir mit den modernen Räumen und der Infrastruktur gerecht werden», erläuterte der Schulpflegepräsident Patrik Bai­ler. In drei Rundgängen führte er die Besucher durch das Gebäude. Die Schulzimmer und die Turnhalle verfügen über gross­zügige Fensterfronten, die eine herrliche Aussicht bieten.

Etliche kleinere Neben­räume mit kompletter Infrastruktur sind vorhanden, die beispielsweise für die Schulsozialarbeit oder den Mittagstisch genutzt werden können. Die Böden sind pflegeleicht; die Decken bieten eine ange­nehme Akustik. Lagerräume stehen bereit; eine Terrasse lädt zum Verweilen ein, und das Herzstück, die Turnhalle, ist zum Teil mit Holz ausgekleidet, das der Halle Wärme verleiht. Auf jeder Etage gibt es Duschen und Toiletten.» Bai­ler, der auch in der Baukommission mitarbeitet, gab über technische Details Auskunft und erklärte, wie diese verbaut sind.

Je weiter der Bau fortgeschritten war, desto mehr sei das Interesse der Bevölkerung gestiegen. «Wir denken, wir haben hier eine zukunftsweisende Halle erstellt. Das Gemeinschaftsgebäude soll für Schulen, Kindertagesstätten, Musikschulen und Vereine offen sein», sagte Bai­ler. Die Mehrzweckhalle wurde von der Bevölkerung am 9. Juni 2013 bewilligt, und deshalb gehöre sie auch den Bopp­lissern. Die Stimmen aus dem Publi­kum lobten das Projekt. Auch, dass der 9,5 Millionen teure Bau sich angenehm ins Dorfbild einfügt, kommt bei den Bopp­lissern gut an.

Im Endspurt, der bis am Freitag andauerte, wurden letzte Wasser- und Stromleitungen fertiggestellt, dann konnte das Fest steigen.

Die Bühne gehört den Kindern

Nach der Ansprache von Patrik Bai­ler gehörte die Bühne den Schulkindern. In verschiedenen Szenen sangen und tanzten sie erzählenderweise von den Einschränkungen, den Improvisationen und den lustigen Erlebnissen, welche sie beim rund einjährigen Bau erlebten. Danach stellten die Schüler der Musikschule Unteres Furttal ihr Können unter Beweis. In der Turnhalle hatten sich etwa 500 Besucher eingefunden. Sie schauten von der Galerie hinunter, standen den Wänden entlang und sassen vor der Bühne auf dem Boden.

Der Sonntag begann mit einem Gottesdienst in der Mehrzweckhalle, dann standen Sport und Spiel im Vordergrund. Die Bopp­lis­ser Sportvereine und der Turnverein Otelfingen veranstalteten einen Plausch-Postenlauf für die ganze Familie. Zum Schluss gab es einen Ballonwettbewerb.

(Zürcher Unterländer)