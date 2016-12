Eine langjährige Mitarbeiterin verlässt die «Bibli»

Sie liess es sich nicht nehmen, auch an ihrem letzten Arbeitstag bis zur letzten Minute Bücher in die Regale zu ordnen. Erst danach wollte Astrid Beloli auf die 23 Jahre, die sie in der Rümlanger Bibliothek gearbeitet hat, anstossen. Gekommen waren an diesen von ihr persönlich organisierten Apéro am Mittwochabend ihre vier Arbeitskolleginnen und Gemeinderätin Rosita Buchli.

Diese überreichte Beloli einen grossen Blumenstrauss und überbrachte den Dank der Gemeinde für die geleistete Arbeit.«Es fühlt sich schon etwas komisch an», sagte die scheidende Bibliothekarin. »Ich hätte nicht gedacht, dass der Abschied so schwierig sein würde.» Ein emotionaler Moment. Kein Wunder, übte Beloli doch während 23 Jahren ihre Tätigkeit mit viel Engagement und Liebe aus. «Ich bin nach wie vor überzeugt von dieser Arbeit. Sie hat mir immer nur Spass gemacht».

Angefangen hatte es 1993 mit einem Inserat, in welchem eine Mitarbeiterin für die Gemeindebibliothek gesucht wurde. Astrid Beloli hatte damals nach der Geburt ihrer Kinder ihren angestammten Beruf als gelernte PTT-Telefonistin aufgegeben, um sich ihrer Familie widmen zu können. «Irgendwann suchte ich eine Teilzeitbeschäftigung, da kam mir dieser Wiedereinstig ins Berufsleben als Bibliothekarin sehr entgegen, war ich doch selber auch eine ausgesprochene Leseratte.» Während dieser Zeit absolvierte sie dann auch eine Ausbildung als SAB Bibliothekarin und hat es bis heute keinen Augenblick bereut.

Ein wohl überlegter Abschied

«Ich habe mir meinen Ausstieg aus dem Team sicher ein Jahr lang gut überlegt», bemerkte sie etwas wehmütig. «Letztendlich war es ein Vernunftsentscheid. Ich bin dieses Jahr 60 geworden und es ist an der Zeit, dass ein neuer Blick von aussen kommt mit einer jüngeren Mitarbeiterin.» Es seien immer wieder neue Inputs für die Bibliothek und den Bestand nötig, und sie habe den richtigen Zeitpunkt nicht verpassen wollen. «Meine Nachfolgerin Denise Coppola wurde bereits seit dem 1. Dezember eingearbeitet. Für Kontinuität ist also gesorgt.»

Kontinuierlich wurde denn auch das Bibliotheksangebot in den 23 Jahren ausgebaut. Heute können die Kunden zum Beispiel auch E-Books ausleihen. Persönlich als besonders bereichernd findet Astrid Beloli das Angebot «Gespräche über Bücher». «Im Winterhalbjahr werden drei verschiedene Bücher unter fachkundiger Leitung besprochen.» An diesen Abenden wird die Leseratte Beloli auch weiterhin privat anwesend sein.

Als sehr wertvoll empfand sie die Zusammenarbeit mit der Primarschule Rümlang. «Die Schüler kommen mehrmals pro Jahr in die Bibliothek und wir zeigen ihnen unser Angebot. Dies ist ein super Zugang für Kinder, die zum Beispiel zuhause keinen Kontakt mit Büchern haben. Die Kinder kommen mit ihren Eltern und lernen so das Angebot der Bibliothek zu nutzen.»

Eine kleine Anekdote kam Beloli in den Sinn. «Einmal», erinnerte sie sich lachend, «brachte ein Schüler einen Bildband über Greifvögel zwar fristgerecht zurück. Der nächste Kunde bemerkte dann, dass die meisten Bilder sorgfältig herausgeschnitten worden waren.» Der Schüler hatte sie für seinen Vortrag gebraucht.

Ein neuer Lebensabschnitt

Was sie genau nach ihrer Frühpensionierung machen werde, wisse sie noch nicht. «Ich bin ein sehr spontaner Mensch. Aber langweilig wird mir auf keinen Fall. Ich habe vier Enkel, betreibe viel Sport und in der Oberstufenschulpflege bin ich auch noch aktiv», sagt sie.

Ein grosser Wunsch steht allerdings zuoberst auf der Tätigkeitsliste von Astrid Beloli. «Mein Mann und ich wollen endlich unseren Traum von einem Nepal-Trekking verwirklichen.»

