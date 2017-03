Einheitsgemeinde ist vorerst vom Tisch

Das Neeracher Initiativkomitee, das die Bildung einer Einheits­gemeinde gefordert hatte, zieht sein Begehren zurück: Es sei nach Gesprächen mit dem Gemeinderat und der Schulpflege zum Schluss gekommen, dass zurzeit eine Zusammenarbeit der Behörden auf Augenhöhe nicht möglich sei. «Zu unterschiedlich sind einzelne Meinungen innerhalb der Behörden, sodass ein Konsens nicht möglich ist», heisst es in einer Mitteilung. Das Komitee habe realisiert, dass die Ziele der Initiative, nämlich die umfassende Qualitätssteigerung und Weiterentwicklung der Primarschule Neerach, derzeit nicht verwirklicht werden könnten.

Die Neeracher hätten voraussichtlich im Mai über die Initia­tive befinden sollen. «Unter den aktuellen Gegebenheiten können wir eine Abstimmung zur Einheitsgemeinde nicht verantworten», sagt Christoph Iten, Präsident des Komitees. Zu diesem Schluss ist dieses nach Gesprächen mit der Politischen Gemeinde und der Primarschulgemeinde, die vergangene Woche stattgefunden haben, gekommen.

Komitee hofft auf neue Behördenmitglieder

Dass die Behörden zerstritten sind, zeigte sich vor einem Monat: Da teilten sie mit, dass sie die Gespräche über die Einheitsgemeinde abbrechen. Mit Kritik an der Gegenseite hielten sie nicht zurück: Die Schulbehörde bemängelte, dass der Gemeinderat einen Kontrollanspruch über die Gespräche erhoben habe und ­keine inhaltlichen Diskussionen führen wollte. Der Gemeinderat wiederum attestierte der Schulpflege «ein völlig realitätsfremdes, fast esoterisches Weltbild voller Illusionen und Visionen». Er empfahl die Initiative zur ­Ablehnung, während die Schulpflege noch keine Abstimmungsempfehlung abgab.

Das Komitee aber betonte auch nach den gescheiterten Gesprächen, dass es an seiner Initiative festhalten wird. Es hat nun das Begehren mit Zähneknirschen zurückgezogen: «Es war ein reiner Vernunftentscheid», sagt Christoph Iten. Unter derart zerstrittenen Behörden seien konstruktive Gespräche nicht möglich. Das Thema Einheitsgemeinde ist für Iten und seine Kollegen im Komitee aber noch nicht vom Tisch: Sie setzen auf die Kommunalwahlen im nächsten Jahr, die neue Behördenmitglieder hervorbringen und damit die Gespräche wieder in Gang setzen sollen: «Mitglieder des Komitees werden für Sitze in beiden Behörden kandidieren», stellt Iten in Aussicht.

Laut Gemeindepräsident Markus Zink stellen sich nach jetzigem Stand vier Mitglieder des Gemeinderats, einschliesslich ihm, nächstes Jahr zur Wiederwahl. Ein Sitz wird also neu zu besetzen sein. Ob Mitglieder aus der Schulpflege zurücktreten, war gestern nicht zu erfahren. «Die Schulpflege hat die kommende Amtszeit ­intern thematisiert und überlässt es jedem einzelnen Behördenmitglied, sich Gedanken zur Amtsfortsetzung im nächsten Jahr zu machen», so Vizepräsident Bernhard Kauer. Die Kommunikation erfolge zu gegebenem Zeitpunkt.

Die Politische Gemeinde schrieb gestern: «Aus Sicht des Gemeinderates ist davon auszugehen, dass die Initianten eingesehen haben, dass die utopischen Forderungen der Primarschulpflege schlichtweg nicht erfüllbar und deplatziert sind.» Weiter heisst es: «Wenn die Initianten die Absicht äussern, nach der Neubesetzung der beiden Behörden die Initiative erneut einzureichen, dann ist davon auszugehen, dass sie mit der jetzigen Zusammensetzung der Primarschulpflege nicht einverstanden sind.»

Man dürfe gespannt sein, wer sich im Frühjahr 2018 zur Wiederwahl stelle. Die Behörden müssten sich in der neuen Zusammensetzung absprechen. Ideal sei ein «beleuchtender Bericht» zur Erheblicherklärung der Initiative, der von den Behörden unisono getragen werde.

«Wir haben kein realitätsfremdes Weltbild»

Die Schulpflege wiederum meinte: «Offenbar ist aufgrund der Gespräche mit beiden Behörden das Komitee zum Schluss gekommen, dass bei der aktuellen Behördenkonstellation die Ziele der Initianten nicht verwirklicht werden können und deshalb eine Abstimmung über eine Einheitsgemeinde nicht verantwortet werden könne.» Die Schulpflege bedaure, dass damit die Chance vorläufig nicht mehr bestehe, zusammen mit dem Gemeinderat das Gespräch mit der Bevölkerung zu ­suchen.

Auch nahm sie Bezug auf das ihr vom Gemeinderat attestierte Weltbild: «Für die Schulpflege ist es kein ‹völlig realitätsfremdes, fast esoterisches Weltbild›, mit den Menschen über Fuss- und Schulwegsicherheit, Vernetzung der Betreuung der Kinder im Vorschul- und Schulalter und über Standortattraktivität zu sprechen.» Die Schule werde auch ohne Abstimmung den Einwohnern zuhören, weshalb sie diese am 2. Mai an eine Infoveranstaltung zu Legislaturzielen, Fuss- und Schulwegen sowie Betreuungsangeboten einlade.

