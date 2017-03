Erst am Maskenball kommt alles «andersch»

Irgendwo taucht ein Arm auf. Er verfängt sich in einem Netz, in dem bereits eine Cola-Flasche, eine Plastiktüte und ein kleiner Krebs hängen, findet dann aber schliesslich doch noch den Weg ins Freie. Ganz in der Nähe erscheint ein Kopf, der aber gleich wieder zwischen den Tentakeln eines Tintenfischs verschwindet. Was hier beschrieben wird, ist nicht etwa die Arbeit von Fischern vor der Bretagne, sondern die Vorbereitung der Fasnachtsgruppe Motto auf die kommende Rümlanger Fasnacht.

Die Fasnachtsgruppe Motto entstand um das Jahr 2002 herum, als vier Jungs beschlossen, in Zukunft gemeinsam zur Fasnacht zu gehen. Seither sind neue Mitglieder dazu gestossen und Familien gegründet worden, die in den Kreis der Fasnächtler aufgenommen wurden, sodass die Gruppe heute aus elf Erwachsenen und neun Kindern besteht. Dazu kommen noch sieben Hunde, die auch dazu gehören. Austritte gab es noch keine. Die Besonderheit der Gruppe Motto ist es, dass sich deren Mitglieder – wie der Name schon sagt – jedes Jahr dem jeweils aktuellen Motto entsprechend verkleiden.

Nichts wird verraten

Zum letztjährigen Thema «Underwasser» ist die Kostümierung «Ocean now» aus Netzen, Treibgut und Fisch-Hüten entstanden, die die Gruppe jetzt noch einmal anprobiert. Denn zur Buure-Fasnacht am Freitag tritt sie üblicherweise in den alten Kostümen an. Die neuen Verkleidungen werden dann jeweils erst beim Maskenball am Samstagabend im Gemeindesaal präsentiert. Bevor es soweit ist, wird ein grosses Geheimnis daraus gemacht. «Auch unseren Bekannten verraten wir nichts», sagt Stefan Bichsel. Man darf also gespannt sein, was sich die Gruppe zum diesjährigen Motto «Mal andersch» hat einfallen lassen.

Bis ein neues Kostüm entworfen ist, vergeht viel Zeit. «Eine Sitzung reicht dafür nie», erzählt Bichsel. Man treffe sich etwa ein halbes Jahr früher bei jemandem zu Hause. Nach einer zweiten oder dritten Sitzung hat die Gruppe dann meistens eine Idee und es entstehen Prototypen für die Kostüme. «Manchmal wird aber auch alles wieder über den Haufen geworfen und wir fangen von vorne an.» In der Regel sind aber alle am Entstehungsprozess beteiligt: «Von jedem kommt irgendeine kleine Idee, alle Einfälle zusammen machen am Schluss das ganze Kostüm aus.»

Schwindende Besucherzahlen

Zum vierten Mal dieses Jahr läuft die Gruppe auch beim Umzug am Sonntagnachmittag mit. Angefangen habe man damit vor allem wegen der Kinder. «Die Fasnacht ist immer ein lustiger Anlass. Wir haben viel Spass mit den anderen Gruppen und wir hoffen natürlich, dass das auch in Zukunft so bestehen bleibt.» Aller Hoffnung zum Trotz sinken die Besucherzahlen der Rümlanger Fasnacht aber seit einigen Jahren und nicht überall ist der Nachwuchs so zahlreich wie in der Gruppe Motto. Während sich die Feierlichkeiten früher bis zum Beginn der folgenden Woche ausgedehnt hatten, wurde der Fasnachtsmontag inzwischen aus dem Programm gestrichen.

Von Untergangsstimmung ist bei der Gruppe Motto aber nichts zu spüren. Hier freut man sich vor allem auf die neuen Kostüme am Samstag. Doch zuvor werden noch einmal die Fisch-Mützen aufgesetzt, denn am Freitag stürzen sich die Mottos im Gemeindesaal erneut ins Meer.