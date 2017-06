Am 10. Oktober 1865 fand die Grundsteinlegung für den Bau des Schulhauses Rotflue statt, welches heute als eines von drei Schulgebäuden «Rotflue 1» genannt wird. In der ersten Schulgemeindeversammlung der neu vereinigten Schulgenossenschaften Dänikon-Hüttikon schloss der damalige Schulgemeindepräsident «Meier von Dänikon» die Versammlung mit den Worten: «Sodass der Segen über diesen Schulkreis kommen und bleiben werde.»

Bürger mussten bauen helfen

Zwei Jahre später begannen die Arbeiten für das Schulhaus, welches ziemlich exakt auf halber Strecke zwischen Dänikon und Hüttikon «allein auf weiter Flur» stand. Alte Postkartenbilder auf dem an der Jubiläumsfeier von vergangenem Samstag präsentierten Zeitstrahl zeigten das am Ende des 19. Jahrhunderts schwach besiedelte Furttal.

Für diesen Frondiensteinsatz wurden alle arbeitsfähigen Bürger verpflichtet, am Bau mitzuwirken. 1867 schliesslich, also vor genau 150 Jahren, wurde das Gebäude mit einem Schul- und Werkzimmer, dazu einem Estrich und der Lehrerwohnung eröffnet. Ältere Kinder besuchten die Sekundarschule in Regensdorf. Aufgrund steigender Schülerzahlen – im Jahr 1912 gab es 86 Schüler – kam 1914 der Anbau dazu.

Am Samstag wurde das Lied «Zäme singe» mit dem Refrain «Es stand ein Schulhaus allein auf weiter Flur» uraufgeführt. Zum 150-Jahr-Jubiläum hat Roger Tschirren die Schulhausgeschichte in einem Lied verewigt. Mit viel Liebe zum Detail und auf Züritüütsch komponiert, hört man darin von der ersten Schulreise auf die Rigi, erfährt manches über die baulichen Erweiterungen und lernt das klassenübergreifende Motto kennen, das «Zäme» lautet.

Ob «zämerächne» oder «zämestah», an der Schule Rotflue wird das Zusammengehörigkeitsgefühl gefördert. Am «Superzehnkampf» ging es am Sonntagmorgen an zehn Posten um den schnellsten Schüler oder die cleverste Schülerin, während am Nachmittag die Denksportler am Simultanschachturnier ihre Könige gegen die Züge des Küsnachter Schachlehrers Markus Regez verteidigen mussten.

Ein besonderer Lehrer

Von 1913 bis 1953 wirkte Arnold Lüscher als Lehrer in der Rotflue. Mit seinem pädagogischen Geschick förderte er die Kinder. «Er brachte uns nicht nur Lesen und Schreiben bei, sondern gab uns ganz vieles aus seinem angehäuften Wissen weiter», steht in einer Chronik geschrieben.

Im Alter von 22 Jahren begann Lüscher im Schulhaus Rotflue zu unterrichten. Von den Schrecken des Ersten Weltkrieges geprägt, brachte er den Schülerinnen und Schülern humanistische Werte bei. Dadurch gewann er bei ihnen und den Dorfbewohnern Respekt. Zweimal durfte der engagierte Lehrer den Unterricht an einer Mehrklassenschule im Rahmen der Landesausstellung 1939 demonstrieren. Noch heute erinnert eine Gedenktafel am Eingang der Schule an den «Schulmeister» Lüscher.

Im selben Zimmer, wo Lehrer Lüscher unterrichtet hatte, führte am Samstag die 12-jährige Zoe Mourouzidis die Besucher zurück in die Vergangenheit. Auf einem antiken Schultisch mit integrierter Sitzbank sitzend, zeigte sie sich als Musterschülerin – mit geflochtenen Haaren und geradem Rücken. «Diese alten Schulbänke hatten es in sich», sagte Schulleiter Markus Eschenlohr, «auf diesen Bänken entfiel wenigstens das Schaukeln!» Der 6.-Klässlerin gefielen die grossen Taschen im Schulrock, während das Schreiben mit den Tinten­federn ihr viel Arbeit machte.

Für einen Einblick in die Kalligrafie sorgte Cornelia Arnold aus Kloten. Manch interessierter Beobachter fühlte sich durch das Betrachten ihrer Schriftarbeit in die «gute alte Vergangenheit» zurückversetzt, in welcher an der Schule die Schnürlischrift obligatorisch war.

Neuer Anlauf für Erweiterung

Nach der Aufführung der Trachtengruppe Furttal und den Vorführungen der seilspringenden Turnformation Ropeskippers aus Dietikon fand schliesslich das «Zämesii» statt, ganz nach dem Motto des Jubiläums. Mit dem Stimmvolk und dem «Zämesii» mit der Schulbehörde hapert es derweil noch etwas, denn im Dezember 2016 lehnten die Stimmberechtigten den Projektierungskredit für die Erweiterung des Schulhauses Rotflue ab. Deshalb wolle die Schulpflege laut ihrem Präsidenten Fabiano Marchica die Schulraumerweiterung neu in vier Teilprojekten anpacken. Die ausserordentliche Gemeindeversammlung mit den vier Projektierungskrediten soll nach den Sommerferien stattfinden. Ebenso dieses Jahr kommt es an der Urne zur Abstimmung über die Teilrevision der Schulgemeindeordnung, bei der es um die Zuständigkeit der Rechnungsprüfungskommission geht.

()