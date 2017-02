Farbige Wollmützen zieren die Fruchtsäfte

DAS GROSSE STRICKEN

Der Smoothie-Produzent Innocent führt die Spendenaktion «Das Grosse Stricken» seit dem Jahr 2009 durch. Das Unternehmen spendet für jedes in der Schweiz eingesandte Mützchen 30 Rappen an Pro Senectute, die damit älteren und bedürftigen Menschen hilft. Dieses Jahr sandten 2000 Freiwillige in der Schweiz 382 884 Mützchen ein – fast doppelt so viele wie beim letzten Mal. Damit können 114 865,20 Franken an Pro Senectute gespendet werden. Die Aktion wird auch in Deutschland und Österreich durchgeführt.