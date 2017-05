Feuerwehr rettet Entenküken

Die Feuerwehr Regensdorf rückte am Samstagmorgen zu einer ganz besonderen Mission aus: In einem Schacht in der Weiningerstrasse waren fünf Entenküken eingeschlossen. Mit vereinten Kräften konnten die Feuerwehrleute die Tiere aus ihrer misslichen Lage befreien, wie die Feuerwehr Regensdorf in einem Facebook-Post schreibt.

Spezialeinsatz der Feuerwehr Regensdorf (Quelle: Youtube)

Die Entenmutter konnte trotz intensiver Suche nicht gefunden werden. Die kleinen Entchen wurden von der Polizei ins Tierheim gebracht.

(Zürcher Unterländer)