Feuerwehr rettet aus dem Eis

Es ist dunkel am Haslisee, als plötzlich ein Schreien ertönt. «Hilfe! Hilfe!» Zwei Personen haben sich trotz der Warnschilder aufs Eis gewagt und sind eingebrochen. Sie fuchteln wild mit den Armen und suchen nach Retter. Beim Pärchen handelt es sich glücklicherweise nicht um zwei kopflose Turteltäubchen, die auf dem romantischen, zugeschneiten Haslisee einen Eistanz hinzaubern wollten, Alex Meier und Nikki Fankhauser sind geübte Taucher und an diesem Abend Teil der Niederhasler Feuerwehrübung. In ihrer 15 Kilogramm schweren Funktionskleidung fühlen sie sich sichtlich wohl im Eisloch, das zuvor von den Werkmitarbeitern der Gemeinde Niederhasli für sie herausgesägt wurde. «Mit dieser Kleidung hat man erst nach 40 Minuten kalt», erklärt Alex Meier.

Mit Leiter robben

Dennoch: Die Feuerwehr muss zügig handeln. Schliesslich gilt es den Ernstfall eines Eiseinbruchs zu proben. Um 19.15 Uhr geht der Alarm raus. Kurz darauf trifft die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen ein. Die Männer und Frauen bauen Lichtanlagen auf, um den See auszuleuchten. Gleichzeitig eilt ein Team durch die Badi ans Seeufer. Dort wird Feuerwehrmann Michi Baschung mit einem Seil gesichert und erhält zwei Leitern, an denen ebenfalls Seile befestigt sind.

Langsam robbt sich Baschung ans Loch vor. Er sitzt abwechselnd auf einer der beiden Leitern, während er die andere vorwärts schiebt.

Maximal fünf Minuten

20 Minuten nach dem Alarm ist Baschung bei den Opfern. Am Loch angekommen lässt er eine Leiter ins Wasser und zieht die Taucher aus dem Loch heraus. Das Team in der Badi will die Leiter am Seil ans Ufer ziehen, doch da rutscht sie unter Fankhauser weg. «Es reicht nicht, wenn sich die gerettete Person an der Leiter festhält. Sie muss komplett auf der Leiter liegen», erklärt Kommandant Christian Meier den rund 20 Zuschauern, die vom sicheren Ufer aus die Rettung beobachten. Baschung legt Fankhauser noch einmal auf die Leiter. Diesmal klappt alles reibungslos. Im Nu sind die beiden Taucher am Ufer.

Verschwitzt meint Michi Baschung: «Das war sehr anstrengend.» Insgesamt sind alle zufrieden mit der Rettung. Nur beim Seilhandling gebe es Verbesserungspotential. Auch die Taucher haben sich wohl gefühlt. Doch Alex Meier wendet ein: «Wenn jemand mit Strassenkleidung einbrechen würde, dann müsste er spätestens nach fünf Minuten gerettet werden.»

Im Ernstfall ginge es schneller

Dass es im Ernstfall einiges schneller gehen müsste, das weiss auch Kommandant Christian Meier. «In einem solchen Fall würden wir mit Blaulicht an den See fahren und den kürzesten Weg über das Eis zu den Opfern suchen. Wir hätten uns durch den Haag geschnitten und wären viel schneller beim Paar gewesen.» Diesmal habe man einen extra langen Weg über die Badi gewählt, um dem Publikum etwas zu bieten. Dazu mussten allerdings auch die Seile verlängert werden. Alles Faktoren, die Zeit gekostet haben. «Zudem fehlt uns die Übung», gesteht Meier. Schliesslich kann die Feuerwehr eine Eisrettung im Schnitt nur alle sechs Jahre üben.

Wenn der See freigegeben würde, dann wären ständig Aufseher mit Rettungsgerätschaften am Ufer präsent. Die Rettung ginge dann viel zügiger. «Glücklicherweise ist der Ernstfall am ‹Näppisee› nie eingetroffen. Wir möchten dennoch vorbereitet sein», sagt der Kommandant.

Den Zuschauern gefiel die Show. Unter ihnen war auch Sicherheitsvorstand Daniel Frei mit dem 6-Jährigen Simon. «Er hatte Spass, aber meinte, in Übungen mit Feuer stecke doch mehr Action», erklärt Frei.

See bleibt gesperrt

Im Anschluss führten die Mitarbeiter des Werkbetriebs Niederhasli für die Zuschauer eine Eismessung durch. Die gute Nachricht lässt jedoch immer noch auf sich warten. «Wir haben nun 13,5 Zentimeter zusammen. Die Qualität stimmt aber immer noch nicht. Fürs Wochenende wird es wohl nicht reichen, um den See freizugeben», sagt Peter Bischofberger, Betriebsleiter der Werke Niederhasli. Danach zeigen die Prognosen steigende Temperaturen an. Bischofberger will die Hoffnung dennoch nicht aufgeben, dass es dieses jahr mit dem Eistanz über dem Haslisee noch klappen könnte. (Zürcher Unterländer)