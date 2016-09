Feuerwehrausrüster stärkt Standort in Region

Grund zum Feiern hat in diesen Tagen die Firma Rosenbauer Schweiz. Der Feuerwehr- und Sanitätsausstatter geschäftet derart gut, dass sein Wachstum einen Neubau am Standort Oberglatt nötig gemacht hat. Am Freitag wird der rund fünf Millionen Franken teure Bau mit seinen 2300 Quadratmetern eingeweiht.Der wichtigste Teil des Gebäudes ist laut Rosenbauer die Werkstatt mit ihren vier Bahnen à je24 Meter Länge und 6 Meter ­Höhe sowie den neu angeschafften Blechbearbeitungsmaschinen. Zusätzlich stehen 900 Qua­drat­meter für Büroarbeitsplätze und 700 Quadratmeter Lagerraum zur Verfügung.

Für eine nachhaltige und umweltschonende Beheizung des gesamten Gebäudes sorgen vier Erdwärmesonden mit je 250 Metern Tiefe, die im Sommer auch zur Kühlung eingesetzt werden.

Rosenbauer Schweiz ist eine Tochtergesellschaft des internationalen Rosenbauer-Konzerns. Am Standort Oberglatt sind rund 30 Mitarbeiter tätig. Zwei davon sind Lehrlinge.

Am Freitag wird das Gebäude von10 bis 22 Uhr im Rahmen eines Tages der offenen Tür der Öffentlichkeit gezeigt. (Zürcher Unterländer)