Firma, Familie und Federweisser finden sich unter einem Hut

Unternehmer, Kulturförderer, Rebbauer, Schafhirte, Mountainbikefreak und Familienvater: Hansruedi Vögeli gleicht einem dieser Strassenmusikanten, der zugleich Trompete spielt, den Dudelsack bläst, auf dem Kopf eine Trommel schlägt, mit den Knien eine Handorgel quetscht und dazu ein Liedchen trällert.

Vögelis Tag hat zwar auch nur 86400 Sekunden, doch er stopft jede einzelne bis zum Bersten voll mit Action. Den Schal trägt er nach Künstlerart gebunden und wenn er sich bewegt, so macht er das wie ein ganz junger Mann. Nach seinem Alter gefragt, sagt er «ich bin ein 55er». Als Winzer kommt es ihm mehr auf den Jahrgang an. Umtriebig war er schon immer.

Die Zeit vergeht im Flug

Schon damals als Primarschüler in seinem Revier zwischen Flughafenzaun und Katzensee. «Ich habe mich nicht als Streber, sondern mit anderen Heldentaten hervorgetan», sagt er und schweigt sich über Details aus. Als ältester von drei Brüdern ist er sechs Jahre alt, als sein Vater stirbt. Hansruedi muss auf dem Bauernhof anpacken. «Das war einfach so. Nebenbei mähte ich dem Schulhausabwart für einen Franken den Rasen», erklärt er. Später lernt Vögeli Elektriker. Dem jungen Mann imponieren die farbigen Drähte und das Knistern. Nebenbei spielt er noch in einer Rockband Bass, initiiert das Jugendhaus in Rümlang. «Für das Miteinander im Dorf habe ich immer ‹choge gärn› etwas gemacht.»

«Ich finde es schön einen Ort zu bieten, in dem man sich unabhängig von der Gesinnung trifft und Heimat findet.»Hansruedi Vögeli

Vögeli besucht die HTL Winterthur, doch die Gene drücken durch und er absolviert die landwirtschaftliche Ausbildung. Bereits als Landwirtschaftslehrling gründet er mit seiner Traumfrau Marlies eine Familie. Das Ehepaar schnappt sich das acht Wochen alte Töchterchen und geht 13 Monate auf Weltreise. «Das war prägend für mich. Ich lernte Offenheit und die Lockerheit im Umgang mit den verschiedensten Menschen.» 1987 eröffnet er eine Elektrofirma. «Drei Kinder, eine Firma und sonst noch viel auf der Schaufel. Da macht es ‹Päng!› und 30 Jahre sind vorbei», sagt er rückblickend. «Päng!» vermutlich deshalb, weil Hansruedi Vögeli auf seinen Flug durchs Leben mehr als einmal die Schallmauer durchbrochen hat.

Ein Keller für die Kultur

Nach dem Umbau seines Elternhauses im Jahre 2007 verschwindet die Scheune, die Vögeli für Konzerte genutzt hat. Zwar mussten er und seine Helfeshelfer jeweils vier Tage vorher aufräumen und abstauben, aber es sei eine lässige Zeit gewesen. «Als das vorbei war, habe ich schon ein Tränchen verdrückt. Ich habe gedacht: Jetzt muss wieder etwas entstehen, um Konzerte zu machen», sagt er. Und so baut Vögeli die Scheune zum Wein- und Musikkeller aus, nennt sie «Vögi’s Chäller» und jetzt geht die Kultur erst so richtig ab. «Ich finde es schön einen Ort zu bieten, in dem man sich unabhängig von der Gesinnung trifft und Heimat findet. Hier ist Rümlang. Wein und die Kultur sind hier im Keller zu Hause», sagt er. Einmal im Monat ist ein Künstler zu Gast. Poetry Slam, Blues, Jazz, Ländler. Vögeli sieht das nicht so eng, denn sein Wein vom eigenen Berg verbindet die Kulturen wie Kit. Und schon ist man bei der nächsten Geschichte.

Der Weg zum eigenen Wein

Die Karte an der Wand von «Vögi’s Chäller» sieht aus wie eine Schatzkarte aus dem Piratenfilm. Sie stammt von 1938, zeigt Rümlang und Umgebung und ist ein Weihnachtsgeschenk des Bruders. Auf dieser Karte ist alles irgendwie rund, nur die Weinflächen beim Gebiet Bärenbohl rechteckig. Sie ziehen Vögeli magisch an. Er erkundigt sich beim Besitzer, scheitert, knüpft Kontakt zur Winzerlegende Geri Lienhardt, der in Teufen ein Weingut führt. «Ich habe ihm gesagt: Alte Schienen interessieren mich nicht. Ich will Wein mit einem neuen Projekt.» Lienhardt springt ins Boot. Bingo. Seit einigen Jahren produziert Vögeli in Teufen auf 1,3 Hektar Land pro Jahr einige tausend Flaschen Roten und Weissen. Aus dem Trester brennt er nebenbei etwas Schnaps. Nur ein Bruchteil seines eigenen Weins schenkt er im Chäller aus, der Rest geht in die gehobene Gastronomie der Region.

Im Schnelldurchlauf. Raclette im November, Weihnachtsmarkt im Dezember, Treberwurstessen im Januar, geselliges Stricken und dazwischen schnell den eigenen Walliser Schwarznasen die Wolle geschert. «Das habe ich bei meiner Weltreise in Australien gelernt», sagt Vögeli. Bald will er wieder mit seinem Mountainbike die Alpen bezwingen. Bis nach Nizza soll es gehen, immer schön das Panorama vor Augen. Vögeli scheint die Frage zu ahnen, noch bevor man sie ausgesprochen hat. Er sagt: «Sagenhafte und treue Mitarbeiter, Freunde, Bekannte und Verwandte geben mir Auftrieb bei diesem Flug zwischen Familie, Heimat, Kultur und Freude am Leben.» (Zürcher Unterländer)