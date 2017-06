Fisibacher Gemeinderat treibt Kantonswechsel voran

Wie die Fisibacher Behörde berichtet, habe sich eine Delegation des Gemeinderats schon im April mit dem Aargauer Regierungsrat Urs Hofmann getroffen, um das weitere Vorgehen in Sachen Kantonswechsel zu besprechen. Hofmann habe die Fisibacher aufgefordert, eine Voranfrage an den Regierungsrat einzureichen und diesen zu ersuchen, «die erforderlichen rechtlichen Schritte für einen Kantonswechsel einzuleiten», schreibt die Fisibacher Exekutive. Diese Voranfrage, die Anfang Mai eingereicht worden ist, werde noch vor den Sommerferien beantwortet, stellte der Regierungsrat in Aussicht.

Grenze zu Bachs und Weiach

Rückblende: Am 6. April stimmten im Zurzibiet zehn Aargauer Gemeinden darüber ab, ob ein Kredit für die vertiefte Prüfung einer Fusion gesprochen werden solle. Neun Gemeinden hiessen den Antrag gut, nur Fisibach lehnte ihn mit 58:30 Stimmen ab. Hingegen angenommen wurde von 52 der 88 anwesenden Stimmberechtigten der Antrag aus dem Plenum, wonach ein Kredit zur Prüfung «einer Fusion mit einer Gemeinde auf Zürcher Kantonsgebiet» ausgearbeitet werden soll.

Damit gaben die Fisibacher klar zu verstehen, dass sie lieber im Osten statt im Westen fusionieren wollen, sind sie doch seit langem Richtung Zürich ausgerichtet. Seit einem Jahr drücken die Fisibacher (und Kaiserstuhler) Schüler die Schulbank in Weiach und Stadel. Für eine Fusion kämen Bachs und Weiach in Frage, grenzen doch diese beiden Gemeinden direkt an Fisibach. In den beiden Zürcher Gemeinden will man sich dem Anliegen nicht verschliessen, wie Behördenverteter erklärten (der «ZU» berichtete).

Der Antragsteller heisst Felix Vögele. Wie er gegenüber der «Schweiz am Wochenende» erklärte, sei er kein Zürcher, sondern ein Ur-Zurzibieter. 32 Jahre lang war er Gemeindeschreiber in Fisibach. Ein Leitartikel in der Regionalzeitung «Die Botschaft», der kategorisch zu einem bedingungslosen Ja zum Fusionsprojektkredit der zehn Aargauer Gemeinden aufgerufen hatte, verärgerte Vögele. Er fühlte sich bevormundet. Vögele war nicht der Einzige, erschienen doch einige empörte Leserbriefe in der «Botschaft».

Das Nein der geheimen Abstimmung an der Fisibacher Gemeindeversammlung bewog Vögele, seinen historischen Antrag für einen Kantonswechsel zu stellen. Er befürchtete, Fisibach könnte plötzlich völlig isoliert dastehen.

«Der Gemeinderat nimmt diesen Antrag ernst», schreibt die Fisibacher Exekutive. Es mache jedoch keinen Sinn, einen Kreditantrag auszuarbeiten, bevor klar sei, «ob ein Kantonswechsel überhaupt möglich» sei. Deshalb wartet der Gemeinderat nun vorerst auf die Antwort der Aargauer Regierung, die in den nächsten fünf bis sechs Wochen eintreffen soll.

Kaiserstuhl stimmt ab

Inzwischen wurden auch Einwohner der Nachbargemeinde Kaiserstuhl aktiv. Zwar hatten die Stimmberechtigten der kleinsten Aargauer Stadt den Fusionsabklärungskredit mit 42:10 Stimmen gutgeheissen, doch dagegen wurde das Referendum ergriffen. Statt der dazu nötigen 23 Stimmen kamen innerhalb der Frist 41 zusammen. Der Stadtrat hat die Urnenabstimmung auf den 2. Juli festgelegt.

Das Referendumskomitee strebt nicht einen Kantonswechsel an. Vielmehr würde eine Fusion mit Fisibach in Frage kommen, wie Mitglieder gegenüber den Medien erklärten. Würde nämlich Fisibach eine Zürcher Gemeinde werden, wäre Kaiserstuhl eine Aargauer Exklave, das heisst, das Städtchen wäre von Zürcher Boden umschlossen.

Ein langer Weg

Bis die Fisibacher ZH-Kontrollschilder an ihre Fahrzeuge heften können, müssen sie einen langen Schnauf haben, denn nicht nur die Gemeinden müssen dem Kantonswechsel zustimmen, sondern auch die beiden Kantone und schliesslich die vereinigte Bundesversammlung. Zunächst wartet Fisibach auf das erste OK aus Aarau. (Zürcher Unterländer)