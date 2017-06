Freie Fahrt für antike Blechlawine

Am ersten Juliwochenende röhren im Furttal wieder die ganz alten Motoren. Dann treffen sich Oldtimerfans aus der Region und der ganzen Schweiz zum 3. GP-Furttal. Gemeinsam feiern sie ihre Freude an altem Blech. Start ist am Samstag. Um 16.30 Uhr fällt vor dem Gemeindehaus in Hüttikon der Startschuss für den Oldtimer-Corso, der sich anschliessend über Dänikon, Dällikon, Regensdorf, Watt, Adlikon, Buchs, Boppelsen, Otelfingen und wieder zurück nach Hüttikon schlängelt.

Am Corso gratis teilnehmen kann jedermann mit einem Auto oder Töff, das älter als 30 Jahre ist. Eine Anmeldung ist nicht nötig und so kann man schlecht abschätzen, wie viele Teilnehmer kommen. «Nur so viel: Beim GP-Furttal 2015 waren es über 300 und diesmal werden es wohl nicht weniger sein», sagt OK-Präsident Urs Schweinfurth. Die Zuschauer am Strassenrand entlang der Strecke dürfen sich einfach nur freuen, schauen und geniessen, denn der Eintritt für den zweitägigen GP-Furttal ist gratis.

«In der Parkgebühr von 15 Franken ist ein umfangreiches Programmbüchlein inbegriffen. Darin kann man interessante Details zu den einzelnen Fahrzeugen nachlesen und auch etwas über ihre Fahrer erfahren», sagt Schweinfurth. Der Hüttiker Oldtimerfan hat vor vier Jahren zum ersten Mal gemeinsam mit dem Dälliker Pedro Rüegg den GP-Furttal ins Leben gerufen und führt jetzt, unterstützt von einem fleissigen OK-Team, bereits die dritte Auflage durch.

Schweinfurth wird zur Feier des Tages seinen MG K1 aus der Garage holen und mitknattern. Der Einsitzer mit Geburtsjahr 1934 greift auf sechs Zylinder zurück und ist ein wahrer Augen- und Ohrenschmaus. Der Pensionär aus blutrotem Blech kann auf geschlossener Rennstrecke locker mit modernen Autos mithalten. «Das Rütteln ist jedoch gewaltig», erzählt sein Besitzer und betont dann zugleich, dass es beim GP auf keinen Fall so weit kommen wird. «GP steht für grossen Plausch und hat mit Geschwindigkeitsrekorden nichts zu tun. Sicherheit ist oberstes Gebot.»

Fahrerlager offen

Während der Samstag ganz im Zeichen des Oldtimer-Corso steht, findet am Sonntag von 8 bis 18 Uhr der eigentliche GP Furttal in verschiedenen Kategorien statt. Schätzungsweise zehn Fahrerfelder à je 15 bis 20 Fahrzeuge kreisen dann zwischen Dänikon, ARA, Hüttikon und Rotflue. Speziell interessant ist das Fahrerlager in Dänikon.

Dort kann man nicht nur mit Fahrern fachsimpeln und die blechernen Schönheiten aus nächster Nähe bestaunen. Man kann neben einem solarangetriebenen Fahrzeug auch moderne Elektroautos und Motorräder begutachten. «Ein Leckerbissen für Kenner», sagt Schweinfurth. Zwischen den Schauplätzen Dänikon und Hüttikon verkehrt gratis ein Shuttlebus in Gestalt eines alten Postautos.

Abheben erlaubt

In der Rennpause über die Mittagszeit stehen Gästefahrten auf dem Programm, deren Erlös vollumfänglich durch den Kiwanis-Club an Kinderhilfswerke der Region geht. Und wer das Furttal zehn Minuten lang aus der Vogelperspektive erleben möchte, kann zu günstigen Konditionen einen Helikopterflug buchen. Attraktionen gibt es also genug an diesem ersten Juliwochenende.

Etwas ist natürlich auch noch ganz wesentlich. Weil der 3. GP-Furttal mit dem Termin des grossen Hüttikerfests zusammenfällt, ist für Verpflegung und Geselligkeit auch nach dem offiziellen Programm mehr als gesorgt.

(Zürcher Unterländer)