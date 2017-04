Fuchs hat bei dieser Jagd nichts zu befürchten

Um es gleich vorwegzunehmen: An der Fuchsjagd, die am Sonntag in Rümlang stattfand, kam weder ein Fuchs noch sonst ein Tierchen zu Schaden. Vielmehr organisiert der Turnverein Rümlang diese Jagd für die jüngsten Sprinter als Vorbereitung für eine mögliche spätere Teilnahme am Orientierungslauf.

Rund fünf Kilometer lang sei die Strecke, die die jungen Fuchsjäger zurücklegten an diesem Vormittag, erklärte Andrea Gass, OK-Präsidentin. «Dabei geht es darum, dass die Kids der Spur des ‹Fuchses› folgen und bestimmte Posten ablaufen bis zum Ziel.» Die Spur war mit Sägemehl gelegt, führte durch den Wald und auch mal ins Nichts. Der Orientierungslauf war dieses Jahr rund neun Kilometer lang. Auch heuer kamen die 94 mitmachenden Turngruppen aus der näheren Umgebung. Nur der TV Unterägeri reiste etwas länger an.

Nie zu alt für Sport

Zu den Besten in ihrer Kategorie zählten Nils Hager, Luis Keller und sein Bruder Gian. Die beiden Kindergärtler und der Zweitklässler waren mit ihrer Entourage aus Embrach angereist. Gross vorbereitet hätten sie sich nicht, erklärte Luis Keller. «Etwas aufgewärmt vorher.» Seinen Rennpartner Nils plagte das Seitenstechen während des Rennens.

Definitiv gemütlicher war die Herrenrunde der Männerriege Bassersdorf unterwegs. Sie waren wie jedes Jahr mit dem Fahrrad gekommen. Traditionellerweise halfen die neun Senioren um sieben Uhr morgens beim Aufstellen der Festbänke und nahmen dann den OL unter die Füsse. Fritz Maurer aus Bassersdorf war früher als Einzelläufer dabei. Nun motiviert er jedes Jahr ein ansehnliches Grüppchen von Mitläufern.

Das Durchschnittsalter der Sportler beträgt 74 Jahre. So bewiesen die am Sonntag dabei gewesenen Bassersdorfer aber, dass Fitness keine Frage des Alters ist.

Infos und Ranglistenunter www.tvruemlang.ch/fuchsjagd-und-ol. (Zürcher Unterländer)