Für die Landfrauen lacht die Herbstsonne

Die Landfrauen des Bezirks Dielsdorf konnten sich am Sonntag über sonniges Herbstwetter freuen. Ihr jährlicher Herbstmarkt in Regensberg, der immer am letzten Septemberwochenende stattfindet, war somit ein voller Erfolg. Beim Brunnen war genug Platz für die wenigen Stände mit Brot, Gemüse, Obst aus der Region und selbst gemachten Säften und selbst gestrickten Accessoires. Alle Waren werden von Mitgliedern gespendet, dieses Jahr vom Wehntal, das sich mit dem Furttal bei der Organisation abwechselt.

Tanz und Trank

Gleich beim Schloss Regensberg waren die Festbänke seit dem Vormittag mit Publikum gefüllt, das sich am Festwirtschaftsstand verpflegte. Rund 400 Besucher kamen im Verlauf des Tages und konnten sich nach dem Mittag die Tänze der Trachtentanzgruppen Wehntal und Furttal ansehen und in der reformierten Kirche ein Orgelkonzert anhören.

«Unser Herbstmarkt ist hier Tradition, dieses Jahr findet er zum 55. Mal statt», sagte Vorstandsmitglied Vreni Gujer aus Rümlang. «Und beim schönen Wetter haben wir auch das Glück, dass zufällige Touristen auch noch reinschauen.»

Bei schlechter Witterung kommen meistens nur die Stammgäste, diese dafür seit 50 Jahren. Die Festwirtschaft ist im Aufenthaltsraum der Stiftung Schloss Regensberg untergebracht, wo die Landfrauen seit über einem halben Jahrhundert für ihren ­Anlass Gastrecht haben.

Spenden für guten Zweck

Die Landfrauenvereinigung spen­det einen Teil ihrer Einnahmen vom Herbstmarkt einer Stiftung, einem Sonderschulheim mit Berufsvorbereitung, sagte die Präsidentin Esther Müller aus Steinmaur: «Diese Stiftung leistet eine sehr gute und wichtige Arbeit.»

Dieses Jahr gehen die Einnahmen zudem an die Ländliche Familienhilfe und an eine Bauernfamilie, die bei einem Feuer alles verloren hat. «Ihr Bauernhof ist abgebrannt, das Haus und der Stall. Unsere Spenden wechseln je nach Bedürfnissen immer wieder.» Auch deshalb sei der Markt auch so wichtig, sagte die Präsidentin.

Seit 30 Jahren Mitglied, agiert sie seit rund fünf Jahren als Präsidentin. «Der Vorstand wurde damals etwas verjüngt.» Die Überalterung sei halt eine Tatsache, mit der sehr viele Vereine umgehen müssten. «Wir sind ein sehr offener Verein – die wenigsten unserer Mitglieder sind noch Bäuerinnen», erklärte Müller, die einen Hof mit Gemüsebaubetrieb hat. «Es sind einfach Frauen, die sich für das ländliche Leben interessieren. Es ist uns wichtig, dass wir modern sind und uns der Zeit anpassen, aber trotzdem die alten Traditionen pflegen.»

(Zürcher Unterländer)