Furttalmesse sorgt für glückliche Gesichter

Das Konzept für die Furttal­messe, ein grosses Zelt für die Gewerbe­stände sowie Plätze im Freien zur Verfügung zu stellen, kam sehr gut an. Im Gas­tro­zelt gab es ein vielfältiges Verpflegungsangebot. Dort fanden denn auch die Auftritte verschie­dener Unterhaltungskünstler auf der Bühne statt. OK-Präsidentin ­Erika Kuczynski zog eine positive Bilanz: «Man hat lauter glück­liche Menschen gesehen, die sich von der Vielfalt inspirieren liessen», sagte sie. Auch das Feedback von den Ausstellern sei durch­wegs erfreulich gewesen.

Sehen und gesehen werden

Peter Staub, ehemaliger Gemeindepräsident aus Dällikon, ruhte sich auf einer Bank aus beim Zugang zum Messegelände bei der Sportanlage Wis­acher in Regensdorf. «Für die ersten 100 Meter habe ich eine Dreiviertelstunde gebraucht», sagte er. Aber genau das sei das Schöne an einem solchen Anlass. «Man trifft viele ­Bekannte, die man schon lange nicht mehr gesehen hat.» Das genos­sen auch Patricia und ­Peter Ledergerber aus Buchs, denen zudem der Auftritt der Lucky Boys in Hampi’s Diner besonders gut gefiel. Sie sind mit der Mutter an der Furttalmesse unterwegs und feiern so den Muttertag.

Evelyne Jenny aus Dielsdorf fand es toll, Leute aus Regensdorf zu treffen, die sie von früher kennt. «Wir mussten dafür nicht einmal abmachen.» Zum Zeitvertreib war der Bassersdorfer Björn Reiser an die Furttalmesse gekommen. Ihm gefiel die Kombination von Innen- und Aussenständen.

Während die Gwerbler ihre Produkte und Dienstleistungen anpriesen, unterhielt Schlagersängerin ­Monique die Gäste im Gas­tro­zelt. Sie animierte sie zum Klatschen und Mitsingen und sorgte augenblicklich für gute Stimmung. Klangvoll eingeleitet hatte das Muttertagskonzert die 22-köpfige Trychlergruppe Dietikon. Der Auftritt der Alphorngruppe Altburg aus Regensdorf war ein weiteres High­light. Mitglied Hans-Ruedi Fierz sagte: «Das hat Spass gemacht, vor ­allem auch, dass wir am Gottesdienst dabei sein konnten zusammen mit der Jodlervereinigung Zürcher Unterland.» Diese entzückte die Zuhörerinnen und Zuhö­rer mit mehreren Liedern.

Am Samstagabend hatte das Comedy-Duo Messer & Gabel im voll besetzten Gas­tro­zelt für gute Laune gesorgt; Hardy-Live brachte das Publikum zum Lachen, und die Rock-Pop-Partyband Dreirad interpretierte bekannte Songs.

Mit viel Liebe zum Detail

Im Gegensatz zur Furttal­messe vor vier Jahren war das Show­programm etwas abgespeckt wor­den. Die Konzentration lag noch stärker bei den Ausstellern. Diese boten mit ihren attraktiv gestalteten Ständen auch etwas fürs Auge. Eine ganze Blumenwiese samt Bäumen und Brunnen und Sichtschutz präsen­tierte die Matter Garten AG aus Buchs. «Unser Thema lautet ‹Wald und Wiese›», erklärte Bauführer ­Tobias Nebel. In leuchtendem Pink, kombiniert mit Pastell­farben, präsentierte sich der Stand der Bäckerei-Conditorei Fleischli AG aus Nieder­hasli, wo gluschtige Süssigkeiten feilgeboten wurden. Beim Dälliker Erlenhof-Lädeli stachen die bis unter das Zeltdach reichenden Tomatenpflanzen und die verschieden farbigen To­mätli ins Auge.

Die Gemeindepolizei Regensdorf hatte vorübergehend einen Aussenposten im Zelt an der Furttal­messe aufgebaut. «Hier sind wir viel näher an den Leuten als an der Watterstrasse», ­sagte Polizeichef Harry Kühn. Er posierte freundlich lächelnd mit einem Jungen, der sich das schon immer gewünscht hatte.

106-Jährige auf Helirundflug

Grossandrang herrschte am Sams­tag beim Helilandeplatz auf der Wiese hinter dem Festplatz. Für Mina Moser aus Weiach war der Flug etwas ganz Besonderes. Denn sie hatte sich nichts sehn­licher gewünscht, als noch einmal einen Flug mit einem Helikopter zu machen; der letzte liegt bereits 15 Jahre zurück. Im März hat Mina Moser ihren 106. Geburtstag gefeiert. «Mir fehlt nichts, ich habe ein Arztzeugnis dabei», sagte sie fröhlich vor dem Ab­heben. Sie hat den Flug in vollen Zügen genossen. Ihre Tochter Kathrin­ Zeind­ler, für die es das erste Mal war, begleitete sie. Die beiden Frauen werden eine ganz spezielle Erinnerung an die ­zweite Furttalmesse haben.

Gemäss OK-Präsidentin ­Erika Kuczynski sind die Erwartungen für eine weitere Furttal­messe da. «Wir vom OK machen eine Liste mit allem, was es zu beachten gilt», sagte sie. Es sei klar, dass das Gewerbe im Zentrum bleibe. «Es herrscht kein Konkurrenzkampf unter den Ausstellern. Vielmehr helfen sie sich gegenseitig.» Sie wertete die Messe 2017 als Erfolg. (Zürcher Unterländer)