Fusionsgespräche gehen weiter

Eine Fusion lohne sich finanziell nicht. Zu diesem Schluss kamen Ende August die Wehntaler Gemeinderäte und entschieden sich, die Fusionsgespräche abzubrechen. Weitere Abklärungen würden nur unnötige Arbeit und Kosten verursachen, hiess es damals. Gleichzeitig empfahlen sie dem Stimmvolk, eine Fusion der vier Gemeinden abzulehnen. Hauptgrund für diesen Entscheid waren finanzielle Überlegungen.

Denn eine einzige Wehntaler Gemeinde würde jährlich vom Kanton 700 000 Franken weniger erhalten als die heutigen vier Gemeinden und die Schule Wehntal zusammen. Doch der Entscheid zum Gesprächsabbruch scheint etwas voreilig gewesen zu sein. Wie die Wehntaler Gemeindepräsidenten im aktuellen Mitteilungsheft berichten, haben sie bereits im Herbst die Gespräche wieder aufgenommen. Denn diese müssten gemäss Vorgabe des Kantons mit einer Abstimmung über den Zusammenschlussvertrag beendet werden.

Laut Alois Buchegger, Gemeindepräsident von Schöfflisdorf, handeln die Gemeindepräsidenten jedoch nicht auf Druck des Kantons. «Nachdem etwas Ruhe in die Sache eingekehrt ist, wollten wir selber die Gespräche wieder aufnehmen und zu einem ordentlichen Abschluss führen.» Diesmal würden sie jedoch auf einen externen Berater verzichten. Dies mache die Sache nur teurer und komplizierter, erklärt er.

Die Abklärungen laufen

Derzeit finden Abklärungen in den Bereichen Finanzen, Liegenschaften, Organigramm und Arbeitsstellen statt. Einiges steht bereits fest. Eine neue Wehntaler Gemeinde hätte sieben Gemeinderäte, fünf RPK-Mitglieder und voraussichtlich zwei bis drei Gemeindehäuser, verrät Buch­egger.

«Ideal wären zwei Gemein­de­­häuser in Niederweningen und Schöfflisdorf/Oberweningen. Der Platzbedarf muss noch im Detail abgeklärt werden.» Die Lösung würde mindestens für die Übergangsphase bis ins Jahr 2020 gelten. «Wie es danach weitergeht und ob man ein neues Gemeindehaus bauen möchte, dies muss dann der neu gewählte Gemeinderat entscheiden und den Stimmbürgern vorlegen.»

Abgeklärt werde derzeit auch, welche Abteilung in welcher Gemeinde untergebracht werde. Auf manche Fragen könne man jedoch keine genauen Antworten liefern, so etwa für den Steuerfuss. «Wir können nur sagen, in welchem Rahmen er sich bewegen wird. Den exakten Steuerfuss für die Gemeinde Wehntal muss die Gemeindeversammlung im Dezember 2019 festlegen», sagt Buchegger.

Mit dem Kanton hätten intensive Gespräche stattgefunden. Dabei ging es unter anderem um die zu erwartenden Finanzbeiträge. Die Gemeindepräsidenten haben bereits das Beitragsgesuch beim Regierungsrat eingereicht. Dieser legt bis August einen verbindlichen Beitrag fest. Bekannt ist auch der weitere Terminplan. Im September sind Informationsveranstaltungen in Schleinikon und Niederweningen geplant sowie vorberatende Gemeindeversammlungen in Oberweningen und Schöfflisdorf.

Am 26. November findet die Urnenabstimmung über den Zusammenschlussvertrag statt. Diese wurde noch im Jahr 2017 angesetzt, weil ab nächstem Jahr die Fusionsbeiträge des Kantons reduziert werden. Sagen die Wehntaler an der Urne Ja zur Hochzeit, würde Mitte 2018 die Abstimmung über die Gemeindeordnung der neuen Gemeinde erfolgen. Diese würde frühestens ab 2020 bestehen.

Ob es tatsächlich so weit kommen wird, ist aber noch offen. An der ablehnenden Empfehlung vom August halten die Gemeinderäte nicht mehr grundsätzlich fest. Seit die Gespräche wieder am Laufen sind, hätten sich einige Punkte relativiert, so Buchegger. «Welche Empfehlung die Gemeinderäte und RPK abgeben werden, ist noch offen. Der Meinungsbildungsprozess ist in vollem Gange. Denkbar ist auch, dass eine Gemeinde ein Ja empfehlen wird und die andere ein Nein.» (Zürcher Unterländer)