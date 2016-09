Geheimnis um Turmkugel gelüftet

Eine Hochzeit in Otelfingen, die gilt weiss Gott noch was! Da kann der Renovationsbeginn am Kirchturm warten und mit ihm die Antwort auf die grosse Frage, ob die goldene Kugel auf der Kirchturmspitze eine Botschaft aus früherer Zeit in sich birgt – alles hat Zeit, nur darf die Zeit keinesfalls stillstehen. So hätten die Arbeiten zur Turmsanierung schon im August beginnen können, wäre da nicht am Samstag, 3. September, eine Hochzeit angesetzt gewesen. Und am schönsten Tag im Leben des Brautpaars sollte der Kirchturm doch nicht eingerüstet sein, keine Baustelle als Hintergrund für die Hochzeitsfotos. Also wurde der Beginn mit Gerüstbau auf Montag, 5. September, angesetzt.

Zu dem Zeitpunkt müssen auch das funkgesteuerte Uhrwerk und Geläut ausser Betrieb gesetzt sein: Die Uhr an der Wetterseite muss zur Restauration demontiert, die Arbeiter vor Gehörschäden bei Glockenschlägen geschützt werden. Der Fachmann von der Spezialfirma für Kirchturmtechnik in Aarau erledigt den Auftrag dann schon am Freitagvormittag, 2. September, worauf sich Nachbarn melden und darauf aufmerksam machen, dass die Turmuhr stillstehe, wo tags darauf doch Hochzeit sei. Der Monteur – bereits wieder in Aarau – muss nochmals anfahren und die Uhr wieder in Gang bringen. Am 5. in der Frühe kann er sie dann zeitgerecht ausser Betrieb setzen, nachdem ordentlich gehochzeitet worden war.

Versammlung gibt grünes Licht

Der für die Liegenschaften zuständige Kirchenpfleger Peter Hügli berichtet im Juni der Kirchgemeindeversammlung Otelfingen-Boppelsen-Hüttikon: «Anfang 2016 mussten wir feststellen, dass das Dach des Kirchturms undicht ist. Bei Regenwetter und Wind dringt Wasser unter das Dach in das Holzgebälk, das bereits zu faulen beginnt.» Die Kirchenpflege stellt den Antrag, die erst für 2019 geplante Turmsanierung vorzuziehen und dafür einen Nachtragskredit von 89 000 Franken zu bewilligen. Die Versammlung gibt einstimmig grünes Licht.

Am Montag nach der Hochzeit – bei jetzt richtigerweise stillgelegtem Uhrwerk und Geläut – beginnt das Einrüsten des Turms. Zweieinhalb Wochen später, am Mittwoch vergangener Woche, können die Arbeiter die Kugel mit Windfahne und die Krone von der Turmspitze holen und in die nahegelegene Malerwerkstatt von Philipp Berlinger bringen, der sie frisch vergolden wird. Das tut er auch mit den Ziffern und Zeigern der verwitterten westlichen Turmuhr – die übrigen drei Uhren sind noch in gutem Zustand, die Zifferblätter werden aber alle neu gestrichen.

Am Dienstag dieser Woche werden Kugel (34 cm Durchmesser) mit Spitze (5 m Länge) und Wetterpfeil (2 m Länge) sowie Krone auf dem Vorplatz der Malerwerkstatt präsentiert. Das Geheimnis der Kugel – das war bereits durchgesickert – ist keines; Die Vorfahren haben sie nicht «gespiesen». Peter Hügli und weitere Mitglieder der Kirchenpflege, Pfarrer Matthias Fehr und Sigristin Marlies Menzi, die an der Renovation beteiligten lokalen Gewerbler Hannes Hauser (Spenglerarbeiten) und Gottfried Meier (Schreinerarbeiten) und einige weitere Dorfbewohner lassen sich nicht verdriessen. Sie deponieren für die nächste Renovationsgeneration eine Zeitkapsel im Kugelbauch mit einer 50-seitigen Kirchengeschichte der Otelfinger Kunsthistorikerin Erika Feier, einem Leitbild der Kirchenpflege, einem versiegelten pfarrherrlichen Gruss und einer neuen 50-Franken-Note mit Renovationsjahrgang 2016.

Ein Hauch von Gold

Einblick in sein erst- und womöglich einmaliges Handwerk als Vergolder gibt Philipp Berlinger in seiner Werkstatt. Da liegen die bereits mit Blattgold belegten Ziffern der westlichen Turmuhr. Nachdem das Metall mit Öl behandelt worden ist, werden die Goldblättchen aufgelegt: Ein Tausendstel Millimeter «dick» ist ein Blättchen, ein Hauch von einem Nichts, das mit einem Dachshaarpinsel fein aufgestreichelt wird.

Das ists bereits, und das hält mit seinen 23 ¾ Karat über Jahrzehnte allem Wind und Wetter stand (goldene Eheringe sollen im Vergleich dazu mit nur 18 Karat die Stürme eines ganzen Ehelebens überdauern). «Stolz – und auch Dankbarkeit für das Vertrauen der Kirchenpflege», empfindet Berlinger ob des Auftrags, «den man, wenn überhaupt, wohl nur einmal im Leben machen darf.»

Läuft alles optimal, könnten Kugel und Krone bis Ende kommender Woche wieder auf dem Kirchturm thronen und die Uhren wieder marschbereit sein. Laufen auch die übrigen Arbeiten optimal, könnte der Fachmann aus Aarau Ende Oktober zum dritten Mal anfahren und dem frisch renovierten Turm die Zeit wieder anstossen, auf dass er den Otelfingern die Stunden schlagen und seiner nächsten Renovation entgegenläuten kann. Die wievielte es sein wird seit seinem vermuteten Baujahr 1607, ist nicht genau auszumachen.

Sollte sie in hundert Jahren fällig sein, so wird Otelfingen 10 000 Einwohner haben, die keine Bücher mehr lesen; die Kinder gehen nicht mehr zur Schule, weil sie einen Chip mit Wissen im Kopf haben; die Kirche wird ein Restaurant und Hotel sein. Das kriegen jedenfalls die Restauratoren zu lesen, wenn sie dannzumal die Kugel öffnen – denn so stellen sich die Schülerinnen und Schüler der 5./6. Klasse von Lehrer Stefan Peyer die Welt im Renovationsjahr 2116 vor. So haben sie es aufgeschrieben und ebenfalls der Kugel anvertraut. (Zürcher Unterländer)