Gemüsegärtner sorgen sich um ihren Nachwuchs

Am Morgen hat Levi Mäder Spargeln gestochen und danach im Treibhaus bei den Tomatenstauden die unteren Blätter entfernt. Nun geht es aufs Feld hinaus zu den Kürbissen. Der 14-Jährige hat hochsommerliche Tempe­raturen erwischt für seinen Schnuppertag auf dem Stein­maurer Gemüsebetrieb Bioland Agrarprodukte. Doch er scheint Gefallen zu finden am Beruf: «Ich bin gern an der frischen Luft und will etwas Nützliches produzieren», sagt der junge Mann aus Boppelsen.

Diese Einstellung scheint un­ter Jugendlichen aber nicht sehr verbreitet zu sein. Am Dienstag hatte der Verband Schweizer Gemüseproduzenten zum nationalen Schnuppertag für den Beruf des Gemüsegärtners aufgerufen. Doch bei den anderen vier Betrieben aus dem Unterland, die sich beteiligen wollten, war keine einzige Anmeldung eingegangen. In der gesamten Schweiz verteilten sich gerade mal 30 Interessenten auf 57 Betriebe, die den Schnupperlehrlingen ihre Türen öffnen wollten.

Anspruchsvoller Beruf

«Das ist tragisch», sagt Fritz Meier von den Gebrüder Meier Gemüsekulturen in Dällikon. Auch er hätte seinen Beruf gern einem Schnupperer ­gezeigt. Die Branche leide unter einem akuten Mangel an Fachkräften, weiss Meier. «Essen wollen alle, aber niemand mag Gemüse anbauen.»

Dabei sei der Beruf interessant, betont Meier. Entgegen des gängigen Klischees wühle man nicht den ganzen Tag im Dreck, sondern müsse auch mit Maschinen und Hightechgeräten umgehen können. Zum Beispiel erfolgt die Bewässerung und Düngung in den Gewächshäusern heutzutage meist computergesteuert. Zudem lerne man in der dreijährigen Ausbildung vieles über die Eigenheiten der rund 100 wichtigsten Gemüsesorten, die in der Schweiz angebaut werden, sagt der Fachmann. «Die Arbeit ist sehr vielseitig.»

Beliebte Zweitausbildung

In der gesamten Schweiz schliessen jährlich nur etwa 30 Personen die Lehre ab. Um den Nachwuchs auf den Betrieben zu sichern, wäre aber eine doppelte Menge an Abschlüssen nötig, sagt Simone König, Bildungsverantwortliche beim Gemüseproduzentenverband.

Wieso das Interesse eher gering ist, weiss sie nicht. Der Beruf sei wohl zu wenig bekannt, weshalb der Verband nun zum zweiten Mal den Schnuppertag durchführt. König freut sich aber über die grosse Verschiedenheit der Interessenten: Einige unter ihnen seien bereits älter und würden die Lehre als Zweitausbildung in Betracht ziehen; sowohl bei den Schnuppernden als auch bei den Lernenden seien Frauen gleichermassen vertreten.

Vorerfahrungen von Vorteil

Unter diesen Bedingungen ist der Steinmaurer Gemüsebetrieb vergleichsweise gut bedient mit Lernenden. Daniel Müller beschäftigt vier im Gemüsebau sowie weitere in der Gärtnerei und der Landwirtschaft. Sein Betrieb sei wohl beliebt, weil er sehr vielseitig ist und biologisch wirtschaftet. «Das ist die Zukunft in unserer Branche», glaubt der Betriebsleiter. Doch auch er könnte noch mehr Lernende ausbilden.

Besonders interessiert ist Müller an seinem gestrigen Schnupperstift Levi Mäder. Denn der Sek-A-Schüler, der nächstes Jahr die Schule abschliesst, verfügt bereits über einiges an Vorerfahrung: Er ist der Sohn von Ueli ­Mäder, Inhaber des grossen Bopplisser Biokräuterbetriebs. Levi schwankt noch zwischen den beiden Ausbildungen als Landschafts- und Gemüsegärtner. Er kann sich gut vorstellen, dereinst in den Betrieb des Vaters einzusteigen. (Zürcher Unterländer)