Göttinnen an der Turnerolympiade

Mit einem schönen Turnerkranz als Kopfschmuck waren die Veteranen des TV Weiach nicht die einzigen Gruppenteilnehmer, die beim Publikum Gefallen fanden. Auch die Damen des DTV Stadel reizten mit ihrem göttlichen Aussehen, denn als weisse Göttin Athene verkleidet, massen sie sich mit 21 weiteren Teams, darunter vier als Familie angemeldete Gruppen wie die «Fünf Zwergli und Schneewittli».

Noch mehr Damen stellte die Voltige-Riege um Naomi Freund: Fast zehn Helferinnen ihres Vereins waren beinahe pausenlos unterwegs als Servierpersonal und Springerinnen.

Startzeiten nach hinten verschoben

Weil dieses Jahr die meisten Anmeldungen relativ kurzfristig eintrafen – sprich einige wenige Tage vor dem Anlass –, entschied sich das Organisationskomitee um seinen Präsidenten Marcel Zimmermann für eine zeitliche Verschiebung der Startzeiten. Speziell den vier teilnehmenden Familienteams wollte man damit ermöglichen, sich neben den «fitten Turnern» zeitgleich einreihen zu können.

Mit dem 60- und 80-Meter-Sprint der meist im Primarschulalter liegenden Weiacher Kinder begann sich am Morgen der Wettkampfgeist auszubreiten. Mit anfeuernden Worten begleitete der «Schnurri vom TV Weiach», die Kommentatorin Melany Wyss, die jungen Olympiateilnehmer.

Weil die Weiacher Kinder seit Sommer 2016 zusammen mit den Schülerinnen und Schülern aus den umliegenden Gemeinden Fisibach und Kaiserstuhl die Schulbank drücken, hätte man eigentlich mehr Anmeldungen erwartet, so Naomi Meier vom Ressort Sportanlass. Dafür war sozusagen «Bahn frei» für die Weiacher Kinder Liah, Nadja, Anina und Jorin, die zu viert über die noch von Sägemehl stäubende Grasbahn spurteten.

Den Griechen alle Ehre erwiesen

Mit bunten und nicht minder anspruchsvollen Disziplinen forderte der Turnverein Weiach den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ziemlich viel Kraft und Schweiss ab. So galt es beim Posten «Melken», den geschicktesten Melker an die bereitstehende lebensgrosse Kuh mit dem Plastikeuter abzukommandieren, während der Rest der Gruppe den mit «Milch» gefüllten Eimer auf Holzski zu dritt oder zu viert auf die grosse Waage transportieren musste.

Die Totalzeit sowie die gemessene Menge ergaben die Schlusspunkte. Favorit und Zeitbeste waren in der Kategorie Aktive die «Ballaris», eine Gruppe Männer aus Steinmaur. Sie holten in der Disziplin «Melken» so viel Zeit auf, dass sie am Abend als krönende Sieger der Turnerolympiade hervorgingen. In der Kategorie Familien gewannen «D Farbtüpf».

Und wo, bitteschön, bleiben die Furttaler?

Einen etwas gemächlicheren «Sprint» legte die als Wikinger verkleidete Gruppe des Furttaler «Mäntixklubs» hin. Sie waren auf einem mit maximal 15 Stundenkilometern fahrenden Gefährt mit einem hohen Sprit- und Spiritusverbrauch unterwegs, das sie prominent vor dem Festzelt parkierten – zur allgemeinen Belustigung und Unterhaltung der Zuschauer, notabene. «Damit hätten sie sich mindestens einen Trostpreis verdient», sagte eine Zuschauerin.

Von Festaktrednern und eingeflogenen Musikern

Nach der Siegerehrung und der Besteigung des Podests durch die pinkfarbenen «Ballari» aus Steinmaur begrüssten Samuel Schenkel und Samuel Meier vom TV Weiach die Zuschauer im Festzelt. Fast wie die olympische Fackel wanderte das Mikrofon weiter zum Weiacher Gemeindepräsidenten Stefan Arnold und zuletzt zu Frank Günthardt, Präsident des Zürcher Turnverbands, der lobende Worte fand. Am längsten hielt jedoch die eigens aus Deutschland eingeflogene Nachwuchsband Extreme das Mikrofon in den Händen und sorgte damit für einen «olympischen» Abschluss der Jubiläumsfeier 2017. (Zürcher Unterländer)