Grosses Interesse der Furttaler Gewerbler

Vom 12. bis 14. Mai findet nach 2013 die zweite Furttalmesse auf dem Areal der Sportanlage Wisacher in Regensdorf statt. Wie OK-Präsidentin Erika Kuczynski an der Info-Veranstaltung für die Aussteller am Donnerstagabend bekannt gab, seien ein paar Anpassungen vorgenommen worden, die vor vier Jahren angeregt wurden.

Dazu gehört zum Beispiel, dass das Gastrozelt nicht mehr direkt bei den drei Ausstellerzelten steht, wie Peter Ringger, der für dieses Ressort zuständig ist, erklärte. «Eine weitere Neuerung sind ausserhalb der Ausstellung platzierte Foodstände, die überdacht sind», sagte er. Das ermögliche längere Öffnungszeiten nach Messeschluss. Erika Kuczynski freute sich besonders darüber, dass sich zahlreiche Gewerbetreibende, die 2013 an der ersten Furttalmesse dabei waren, wieder angemeldet haben. «Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg waren und jetzt dort anknüpfen können, wo wir aufgehört haben.»

Eine Änderung wird es bei den Parkplätzen geben, die diesmal kostenlos sind. «Der Aufwand für die Gebühren war zu gross und hat sich finanziell nicht gelohnt», gab die OK-Präsidentin bekannt.

Gratis ist auch der Shuttlebus, der stündlich zwischen den Gemeinden verkehrt, sowie sämtliche Eintritte zu den verschiedenen Shows. Diese sind allerdings redimensioniert worden, weil man sich auf das Gewerbe konzentrieren will.

150er-Marke als Ziel

An der Furttalmesse beteiligen sich der Gewerbeverband Regensdorf Buchs und Dällikon (GVR), der Gewerbeverein Unteres Furttal (GVUF) und der Gewerbeverein Würenlos (GVW). Bereits haben sich für die neuste Ausgabe 140 Gewerbetreibende angemeldet, von denen ein Grossteil am Info-Abend dabei war. Es sind rund 30 mehr als 2013. «Und jetzt streben wir die 150er-Marke an», verkündete Kuczynski. (Zürcher Unterländer)