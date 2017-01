Hotelfachmann wäre gut – Polizist noch besser

Florian Fuss weiss, weshalb er einmal Polizist werden möchte: «Der Beruf ist extrem abwechslungsreich und man hat viel Kontakt mit Menschen», erklärt er. Dass er für die Polizeiausbildung eine abgeschlossene Berufslehre benötigt, hat der 14-Jährige bereits in Erfahrung gebracht. Weiter könnte es sich der Sekundarschüler aus Buchs vorstellen, Lehrer zu werden oder eine Ausbildung zum Hotelfachmann und später zum Hotelier zu absolvieren.

Auch Eleni Erkoc aus Dällikon hat mit ihren 14 Jahren bereits eine ziemlich klare Vorstellungen davon, mit welcher Tätigkeit sie später ihr Geld verdienen möchte. «Ich möchte etwas im künstlerischen Bereich machen.» Konkret interessiert sie sich deshalb für eine Ausbildung zur Polydesignerin oder zur Grafikerin an der F+F Schule für Kunst und Design in Zürich. Um ihrem Ziel etwas näher zu kommen, hat sich Eleni Erkoc schon mehrmals am Berufs- und Informationszentrum beraten lassen. Auch eine Schnupperlehre bei einer Grafikerin hat sie bereits absolviert. «Es war recht interessant, aber man sitzt bei diesem Beruf auch sehr viel am Computer», ist ihr Fazit.

Neue Ausbildungim Gastrobereich

Am Berufswahlabend vom Montag im Sekundarschulhaus Ruggenacher 2 in Regensdorf hatten Florian Fuss und Eleni Erkoc Gelegenheit, sich über diverse Berufe zu informieren. Beide wurden von ihren Müttern begleitet. An der Infoveranstaltung über Gastroberufe weckte die neue Ausbildung zum Hotelkommunikationsfachmann/-frau das Interesse von Florian Fuss.

Auch seine Mutter Isabelle Fuss, von Beruf ist sie Hausärztin, zeigte sich interessiert. Sie würde sich zwar nicht dagegen wehren, wenn auch ihr Sohn einmal Mediziner werden wollte, doch was seine Berufswahl betreffe, sei sie ganz offen: «Florian ist eher der praktisch veranlagte Typ und kommuniziert sehr gerne», meint sie.

Was ein Coiffeur oder eine Coiffeuse alles können muss und was der Beruf der Floristin alles beinhaltet, darüber informierten sich Eleni und ihre Mutter Priscilla Erkoc, die von Beruf Tierarztgehilfin ist. «Floristin hat mir gefallen», meinte Eleni Erkoc nach der Infoveranstaltung. Nicht zuletzt deshalb, weil es nach der Grundausbildung zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten gäbe.

Ausgerüstet mit Flyern und Prospekten verliessen Eleni Erkoc und Florian Fuss den Berufswahlabend mit vielen neuen Eindrücken und Anregungen für ihre zukünftige Berufswahl.

