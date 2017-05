Icherzählung raubt Publikum den Atem

Auf der Bühne stehen ein Stuhl, zwei Baustrahler, ein umgekippter Tisch, und eine Schublade liegt am Boden. Und dann betritt er die Szene – Robert Johnson, gespielt vom Mathias Reiter, der das Stück auch verfasste. Der Icherzähler fesselt das Publikum im Dielsdorfer Philosophe vom ersten Augenblick an. Er beschwört mit seiner dichten Sprache, seiner Gestik und seiner unglaublichen Bühnenpräsenz die Atmosphäre der 30er-Jahre im Mississippidelta herauf. Dort, wo Robert Johnson aufwuchs und die Liebe zum Blues entdeckte.

Am Morgen des 13. August 1938 wird Johnson von seiner Haushälterin Miss Crowling geweckt. Es ist der Tag, an dem er vergiftet wird. Doch zuvor erzählt er den Zuschauern seine Geschichte. Die Geschichte eines Vagabunden, der auf rollende Güterzüge springt, an Musikveranstaltungen seine Gitarre zur Höchstform auflaufen lässt, die Menschen mit seiner Musik begeistert und der sich in die Herzen der Frauen singt. «Ich weiss, was die Leute mögen», sagt Johnson. «Ich bringe sie zum Lachen und zum Weinen mit meiner Musik.» Und, auf sein Ende anspielend: «Die Männer sind immer eifersüchtig, wenn ich spiele. Ich habe etwas Ungefährliches an mir und das macht die Männer gefährlich.»

Die Liebe zu den Frauen wird sein Schicksal

Er erzählt von Amy, seiner Geliebten, und von ihrem Ehemann Stew, der den beiden auf die Schliche kommt und ihn schliesslich vergiftet. Und dazwischen spielt er auf der Gitarre Lieder wie «Walking Blues» oder «Kind Hearted Woman». Die Zuschauer spüren die Hitze des Tages, riechen den Schweiss der armen Landarbeiter, die für kargen Lohn auf den Plantagen arbeiten, um ihr Geld für schwarz gebrannten Whiskey auszugeben. Und sie leiden mit, als Johnson, von Krämpfen gequält, im Beisein von Miss Crowling, nur 27-jährig stirbt. Sie sagte immer schon: «Die Weiber, das Saufen und die Musik werden dich einmal umbringen.»

Vielseitige Begabung ­beeindruckt

Mathias Reiter hatte seit Jahren die Idee, ein Stück über den Blues zu schreiben. «Über Johnson gibt es sehr viel Material, es ist schon fast ein Kult um diesen Mann ­entstanden. Beim Recherchieren hatte ich plötzlich die zündende Idee, über seine letzten Tage zu schreiben.» Von Anfang an sei klar gewesen, dass er ein Einpersonenstück verfassen und die Rolle selber spielen würde. Und durch die Icherzählung wird das Stück persönlich und gegenwärtig.

Der Künstler bekam von der Fachstelle Kultur des Kantons Zürich einen finanziellen Beitrag. So konnte er Regisseur Dominik Günther engagieren, den er seit 1999 durch die gemeinsame Theaterlaufbahn kennt. Günther ist ein renommierter Regisseur aus Hamburg, der seit über zehn Jahren Inszenierungen an verschiedenen Stadt- und Staatstheaterhäusern durchführt. «Wir haben uns bewusst dafür entschieden, die Bühne puristisch zu belassen und den Schauspieler ­alles alleine machen zu lassen», erklärt der Regisseur die Tatsache, dass Reiter sogar die Scheinwerfer selber bedient.

«Ich habe keinen Moment abgeschaltet»

Zuschauerin Verena Wydler aus Stadel war überwältigt: «Diese Präsenz während 80 Minuten ist unglaublich. Ich habe keinen Moment abgeschaltet und bin voll mitgegangen. Mich beeindruckt diese breite Begabung von Mathias Reiter. Er hat das Stück ja ­geschrieben, gespielt und noch dazu Musik gemacht.» Monika Stäheli aus Regensberg hat den Staub des Blues auf der Zunge ­gespürt. «Der Abend hat mich in eine andere Welt und Zeit entführt, ich habe diese Bilder vor mir gesehen und richtig mitgelebt.»

Im März gewann Mathias Reiter für dieses Erstlingswerk von der Société Suisse des Auteurs (SSA) einen Preis im Bereich Kleinkunst. Weitere Aufführungen: Donnerstag bis Samstag, 22. bis 24. Juni, im ­Keller 62, Rämistrasse 62, in Zürich; Samstag, 18. November, Kultur Wehntal. Infos unter www.mathiasreiter.ch (Zürcher Unterländer)