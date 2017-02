Im Sonderabfallmobil landet Alltägliches und Kurioses

Um acht Uhr fährt am Dienstagmorgen das Sonderabfallmobil der Firma Chiresa an der Schulstrasse in Dällikon vor. Im Fahrzeuginnern hängt ein Hauch von Chemie und jede Kiste, jeder Behälter hat seinen angestammten Platz und ist genau beschriftet. Chauffeuse Liliane Plattner und Hermann Willmann ziehen ihre Arbeitskleidung, bestehend aus Schutzkleidung, Spezialbrille und Handschuhen, an. Die Leute bringen Säuren, Laugen, Abflussreiniger, Pinselreiniger, Quecksilberthermometer, abgelaufene Medikamente und vieles mehr.

Ein Mann übergibt einen Packen Röntgenbilder und sagt, der Hausarzt brauche diese nicht mehr. Mit schnellem, geübtem Blick erkennt Hermann Willmann, der gelernter Drogist ist, zu welcher Kategorie die Abfälle gehören. Zwei grüne Glasflaschen mit durchsichtiger Flüssigkeit kommen in den Behälter, der mit «Unbekannter Inhalt» beschriftet ist. Jede Entgegennahme vermerkt Willmann im Protokoll, das dann an den Kanton Zürich und die Gemeinde Dällikon weitergeleitet wird.

Herzklappe und Schlange

«An Samstagen oder in den Ferien bringen die Leute das meiste Material. Dann haben sie Zeit zum Entrümpeln und wollen die Sachen sofort loswerden», ist Willmanns Erfahrung. Oft bekommen Plattner und Willmann die Geschichten hinter den Dingen zu hören. Einige verspüren das Bedürfnis, zu erzählen, wem die Dinge gehörten und warum man genau jetzt Ordnung schaffen will. Ebenso könne man an den Produkten vielfach erkennen, welches Hobby der Besitzer hat.

«Wir sortieren hier alles an Ort und Stelle», erklärt Willmann die Vorgehensweise. Behältnisse mit unbekanntem Inhalt werden separat gesammelt und dann von den Fachleuten in der Abfallsammelstelle Hagenholz analysiert und der fachgerechten Entsorgung zugeführt. «Die meisten der gesammelten Abfallprodukte werden im Hochtemperaturofen vernichtet», führt Willmann aus. Waffen und Sprengstoff nehmen sie nicht an, dafür sei die Polizei zuständig. Kuriose Dinge hingegen schon. «Das Ungewöhnlichste war eine in Formalin eingelegte Herzklappe oder eine eingelegte Schlange» berichtet Liliane Plattner.

Danach räumen die zwei Spezialisten den Platz und Liliane Plattner setzt sich ans Steuer. Sie ist Chauffeuse mit Bewilligung für Gefahrengüter. «Wir transportieren einen Mix aus brennbaren und schädlichen Materialen, dies bedeutet ein höheres Gefahrenrisiko und deshalb braucht es die Bewilligung», sagt Plattner, die früher als Lastwagenchauffeuse für Gefahrengüter unterwegs war.

Sensiblerer Umgang

Das Sonderabfallmobil, das von Dienstag bis Samstag im Kanton Zürich unterwegs ist, fährt jede Gemeinde mindestens einmal im Jahr an. «Jährlich werden rund 250 Tonnen Sondermüll von privaten Haushalten gesammelt», sagt Charlotte Lock vom kantonalen Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft. «Seit Jahren ist das Sammelvolumen auf hohem Niveau, da die Menschen der Umwelt und den Gewässern gegenüber sensibler geworden sind», führt sie aus.

Ungefähr zwei Prozent der Dälliker Bevölkerung und einige Bewohner anderer Furttaler Gemeinden nutzten an der letzten Sammlung vor einem Jahr diesen Dienst. Im Durchschnitt werden 11,5 Kilogramm pro Bewohner abgegeben, ist dem Protokoll zu entnehmen. «Diese Dienstleistung des Kanton Zürich soll verhindern, dass schädliche Sonderabfälle im Abfall oder im Abwasser landen», sagt Charlotte Lock. (Zürcher Unterländer)