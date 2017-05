Im Theater für das Leben lernen

Ein Dutzend Jugendliche in farbigen Trainerhosen und T-Shirts haben sich im Raum versammelt. Eine kunterbunte Mischung und doch uniformiert. Sie sind Patienten in einer psychiatrischen Station; nicht in der Realität, aber in der Szene, die sie gerade für das Theaterstück «Zu zweit allein» mit voller Konzentration proben. Regisseur und Profischauspieler Kamil Krejci lässt die Mädchen und einen Jungen in ihre Rollen schlüpfen wie Chamäleons.

Da und dort wird die Verwandlung unterbrochen durch ein leises Kichern, speziell wenn hef­tige Emotionen gezeigt werden sollen. Aber mit jedem Durchlauf wirken die Rollen echter und das Spiel authentischer. Beeindruckend und beklemmend ist es jetzt schon, wenn eine der «Patientinnen» eine andere zurechtweist, weil sie eine dritte schikaniert. Manchmal taucht Krejci selber in die Szene ein und zeigt auf beeindruckende Weise, wie man mit Körper und Mimik eine Emotion darstellt. Von ihm lernen die jungen Darsteller auch, wie sie zuschlagen oder an den Haaren zerren können, ohne dass es dem Gegenüber wehtut.

Schon mehrfach hat Achim Lück (45), Lehrer an der Sekundarschule in Otelfingen und Leiter des Freifachs Theater, mit seinen Schülern schwierige Themen in ein Theaterstück umgesetzt. Im Spiel auf der Bühne sollen sich die Jugendlichen mit Ängsten und den eigenen Grenzen ausein­andersetzen. «Sie lernen so, das eigene Ich in die Ecke zu stellen, die Perspektive zu wechseln, in eine andere Rolle zu schlüpfen», erzählt Lück.

Viel Freiwilligenarbeit

Dem aktuellen Theaterstück liegen zwei Geschichten zugrunde, die er verschmolzen hat. Das Stück spielt in der Psychiatrie und basiert auf den Erfahrungen von Walter Emmisberger, der mit dem Prix Courage ausgezeichnet wurde. Als Verdingkind wurde er immer wieder in die Psychiatrische Klinik Münsterlingen eingewiesen. Den zweiten Handlungsfaden nimmt die Geschichte von Roland Kuhn als Entdecker des Antidepressivums auf. Er praktizierte in Münsterlingen. Wie sich herausstellte, führte er seine klinischen Tests unter fragwürdigen Bedingungen und ohne Einwilligung der Patienten durch.

Um ein solches Theaterprojekt zu ermöglichen, braucht es viel Zeit, Arbeit und auch finanzielle Mittel im Hintergrund. Das, was dabei herauskommt, sei aber unbezahlbar, sagt Lück. Lehrerkollegin, Kostümbildnerin, Grafikerin und Musiker arbeiten grösstenteils kostenlos.

Das Theaterprojekt wird auch von Sponsoren unterstützt. «Mit dem Theaterprojekt werden die Schüler auf einer anderen Ebene abgeholt und lernen viel über sich selber und fürs Leben», fasst Lück den Sinn dieses Projektes zusammen. Auch später im Berufsleben müsse man Dinge tun, die man nicht einfach lässig findet. Das zeigte sich beispielsweise bei den Kostümen, die einige Mädchen «grottenhässlich» fanden. Weil es zur Rolle gehört, gab es dazu aber kein Wenn und Aber.

Die grosse Bühne als Lohn

Auch die Proben werden ohne Murren und mit viel Engagement absolviert. Für das Stück müssen sich die Schüler auf verschiedenen Ebenen mit dem Stoff aus­ein­andersetzen. Lohn für die Mühe ist dann die Aufführung im Kurtheater Baden, wenn auch viele Ehemalige des Theaterkurses als Zuschauer kommen. Bis dahin wird noch ganz viel geübt, für die Schule und fürs Leben.

(Zürcher Unterländer)