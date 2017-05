Im Wehntal bewegt sich etwas

Schweiz bewegt...

... IM WEHNTAL. Im Wehntal, in Steinmaur und in Regensberg sammeln die Einwohner derzeit im Rahmen von Schweiz bewegt Bewegungsminuten für ihre Gemeinde. Der Ort, der bis nächsten Samstag die meisten Bewegungsstunden zusammenbringt, gewinnt. Schleinikon hat eine starke Vor­lage gegeben und liegt mit ­grossem Abstand an der Spitze.



Rangliste (Stand: Sonntag, 18 Uhr)

1. Schleinikon: 520 Std.

2. Niederweningen: 306 Std.

3. Steinmaur: 292 Std.

4. Schöfflisdorf: 268 Std.

5. Oberweningen: 251 Std.

6. Regensberg: 15 Std.