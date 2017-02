Ist das Städtli den Problemfuchs los?

Letzten Spätherbst waren der Fuchs und seine Untaten in Regensberg ein grosses Thema. «Wir hatten ein bis zwei Füchse im Städtli», erklärt Regensbergs Gemeindepräsident Peter Wegmüller. Die Tiere hätten Müllsäcke geplündert und sich Menschen genähert. Diese hätten nicht nur Freude an den Wildtieren gehabt. «Die Regensberger reagierten ganz unterschiedlich auf die Tiere», führt er aus. So werde im Städtchen gemunkelt, dass einige Bewohner die Tiere gar gefüttert hätten. Andere hätten sich durch ihre Anwesenheit belästigt gefühlt. «Ein Pärchen genoss im Garten die prächtige Herbstsonne, als der Fuchs ungestört an ihnen vorbeilief und in aller Ruhe das Katzengeschirr leerte», berichtet er. Das Pärchen habe sich über den ungebetenen Gast nicht sonderlich gefreut.

Das Problem mit dem Müll

Zum Problem geworden sei auch die Müllentsorgung in der Oberburg. Container haben dort oben nicht überall Platz oder sie würden an manchen Plätzen das historische Stadtbild stören. Aus diesem Grund müssen die Bewohner ihre Müllsäcke jeweils am Donnerstag Morgen vor die Türe stellen. Einige hätten dies der Einfachheit halber jedoch schon am Mittwoch Abend erledigt. Dies war jedoch für den Fuchs ein gefundenes Fressen. Als der Vierbeiner die Säcke aufriss und den Inhalt in der ganzen Oberburg verteilte, musste die Gemeindeverwaltung die Bevölkerung ermahnen, die Kehrichtsäcke nicht bereits am Vorabend hinauszustellen. «Wir haben uns schon unterirdische Sammelstellen überlegt», verrät Wegmüller. Das Problem sei jedoch, dass Regensberg auf einem Felsvorsprung liege. Grabe man in die Tiefe, stosse man bereits nach geringer Distanz auf Felsgestein.

Damit der Wildhüter nicht zu drastische Massnahmen greifen müsse, habe der Gemeinderat die Bevölkerung informiert, wie sie mit Füchsen umgehen solle. Seither habe sich die Lage entspannt. Neue Vorfälle seien ihm nicht zu Ohren gekommen, sagt Wegmüller. Zum Glück. Denn das Einschreiten des Wildhüters wäre nicht einfach gewesen. Im Wohngebiet dürfe er keinen Fuchs schiessen. Und das Tier einzufangen, gestalte sich nicht einfach.

Abwarten bis zum Frühling

Doch für abschliessende Aussagen, ob die Informationskampagne etwas gebracht habe, sei es noch zu früh. Jetzt im Winter sei es ohnehin ruhig um den Fuchs. Erst im Frühling werde es sich zeigen, ob das Städtli ihr Fuchsproblem losgeworden ist. «Im schlimmsten Fall hat er Junge geworfen und es kommen mehrere Tiere zurück ins Städtli.»

Mit Füchsen dürfen wohl auch andere ihre Probleme haben. Laut offiziellen Schätzungen leben alleine auf dem Gebiet der Stadt Zürich rund 1300 erwachsene Füchse. Wie soll man den Tieren begegnen? Der Schweizer Tierschutz rät, Füchse auf keinen Fall zu füttern und sie mit lauter Stimme zu verjagen. Aufdringliche Füchse könne man gar mit dem Gartenschlauch verscheuchen oder mit einem Eimer Wasser. Desweiteren sollte man mit Jungfüchsen niemals spielen. Wolle man keine Füchse im Garten, gelte es, Essensreste, Fallobst, Tierfutter und Abfallsäcke nicht draussen stehen zu lassen und mögliche Unterschlupfmöglichkeiten zwischen August und Februar zu verschliessen. (Zürichsee-Zeitung)