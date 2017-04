Jazzmesse als Höhepunkt eines Singprojekts

Für Pfarrer Mathias Rissi war es ein Experiment, diese groovigen Jazztöne in den Karfreitagsgottesdienst zu integrieren. Ist doch Karfreitag ein Tag der Trauer und der Stille. «Aber die Texte der Messelieder passen zu Karfreitag und die Lieder Gloria und Halleluja bilden auch eine Brücke vom Palmsonntag zum heutigen Tag.»

Den Gottesdienstbesuchern gefiel die ungewohnte Musik. Ernst und Heidi Debrunner aus Niederweningen kennen den Chor seit Jahren. «Mit dieser Grösse hat der Chor viel mehr Volumen bekommen, es war ein Hörerlebnis», meinte Heidi Debrunner. «Und die Musikinstrumente haben alles wunderbar abgerundet», ergänzte ihr Mann.

Chorleiter Luca Martin war perplex, als er am 1. März vierzehn neue Gesichter im Singsaal des Schulhauses Rietli in Schöfflisdorf erblickte, die von diesem Singprojekt erfahren hatten. «Ich hätte niemals mit dieser Anzahl gerechnet», freute er sich. «Je mehr mitsingen, umso homogener ist der Klang.» Mit der Wahl der Jazzmesse wollte der Chor auch Jüngere ansprechen und das war gelungen.

Seit acht Jahren lädt der Kirchenchor im Zweijahresrhythmus Interessierte zu einem Singprojekt für einen speziellen Anlass, wie eben Karfreitag, ein. «Wir müssen den Auftritt jeweils gut mit unseren elf jährlichen Auftritten koordinieren», sagt Brigitte Henggeler, die Präsidentin des Chors. Zudem sei es wichtig immer einen besonderen Anlass zu wählen und wenn möglich mehrere Auftritte zu bestreiten.

Interesse bleibt bestehen

Sarah Bachmann (29) aus Regensberg sang zum ersten Mal mit. «Diese jazzigen Liedern waren kein Problem für mich.» Sie würde jederzeit wieder an einem Singprojekt teilnehmen, für ein Dauerengagement fehle ihr leider die Zeit. Ähnlich tönte es von Pia Henkel (38) aus Niederweningen. «Es war lässig. Die Stücke waren etwas schwierig, weil Jazz nicht so ins Ohr geht.» Aber der Dirigent sei sehr motivierend ­gewesen. Sie sei sich aber noch nicht schlüssig, ob sie weitermache. Andrea Huber (23) aus Niederweningen schätzte am Projekt vor allem, dass sie in einen bestehenden Chor integriert wurde. «Auch ohne Vorkenntnisse habe ich sofort den gesanglichen Anschluss gefunden.»

Die meisten könnten sich ein Mitwirken an einem weiteren Singprojekt vorstellen. Vereinzelte überlegen sich nun auch, regelmässig beim Chor mitzumachen. Dies entspricht der Erfahrung der Präsidentin. «Nach jedem Singprojekt konnten wir ein bis zwei neue Mitglieder auf­nehmen, was uns natürlich sehr freut.» Der zweite Auftritt fand am Abend desselben Tages in der reformierten Kirche Dielsdorf statt. (Zürcher Unterländer)