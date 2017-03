Jedes Instrument erhält seine Bühne

Kennengelernt haben sich Prisca und Ruedi Jaisli im Panflötenchor. Das war vor ungefähr 15 Jahren. Zuerst als Quartett unterwegs, sind sie heute als Duo zu hören und zu sehen. «Dazu laden wir uns immer wieder Musikerfreunde zum mitmusizieren an unsere Konzerte ein um so zu zeigen, wie vielfältig die Panflöte sein kann», beschreibt Ruedi Jaisli das erfolgreiche Konzept, bei welchem Panflini and Friends munter und gekonnt immer wieder verschiedene Musikstile miteinander vermischen. «Wichtig dabei ist, dass jede und jeder der Musiker ihren oder seinen eigenen Auftritt bekommt», betont Jaisli.

«Den Ärmel reingezogen»

Seine musikalische Partnerin Prisca, die er schliesslich geheiratet hat, spielt auch Blockflöte und Klarinette. »Aber als ich die rumänische Panflöte kennenlernte, hat es mir so richtig den Ärmel reingezogen», schmunzelt sie. Diesem Instrument sind beide bis heute treu geblieben. Am kommenden Frühlingskonzert in Dielsdorf sind es fünf Begleitmusiker und, zum ersten Mal, Olga Stepien mit ihrer Geige, die Stücke wie «Steinegger Chilbi», «Dorma bain», «Sunrise», »El Condor pasa» (etwas Südamerikanisch darf es schon sein) oder «Abendglocken» spielen werden.

Die Herausforderung gesucht

Mit Bernhard Hörler und Olga Stepien sind zwei Berufsmusiker eingeladen. Hörler ist Organist und beweist, dass sich Orgel und Panflöte gut verstehen. Für Violinistin Olga Stepien, die im Tonhalleorchester Sankt Gallen spielt, ist das Zusammenspiel nach eigenen Angaben eine grosse Herausforderung, kommt sie doch primär aus dem klassischen Bereich. Die Herausforderung liege aber auch bei den Panflinis. «Wir haben die Latte durch die uns begleitenden Berufsmusiker bewusst hoch gelegt . Dies ist sehr motivierend», erklärt Ruedi Jaisli.

Bassist Randy Bollhalder gibt mit seinem Instrument dem Konzert den nötigen musikalischen Boden. Er sei in der Ländlerszene zuhause, erzählt er. Zusammen mit dem Duo «Ils Jauers» aus dem Val Müstair und Bernhard Rüfenacht als Talerschwinger sorgen Panflini und Freunde dafür, dass auch die Schweizer Volksmusik, kombiniert mit der rumänischen Panflöte, an diesem Sonntag nicht zu kurz kommt. (Zürcher Unterländer)