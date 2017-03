Jugendliche üben für ihre berufliche Zukunft

Eine Viertelstunde vor Beginn der Veranstaltung sitzen die 18 Mädchen und Burschen an Tischen in der Aula der Sekundarschule Dielsdorf. Schulsozialarbeiter Jürg Noti empfiehlt ihnen gutgelaunt: «Bleibt locker, benehmt euch wie Erwachsene und redet auch so, wenn euch ein potenzieller Lehrmeister anspricht.» Wie viele aufkreuzen werden, war am Anfang nicht klar.

Es blieb beim bescheidenen Aufmarsch von vier Personen zwischen 16 und 18 Uhr am Mittwoch. Jürg Bischofberger ist Filialleiter der ZKB Dielsdorf und beim Gewerbeverein Dielsdorf und Umgebung zuständig für die Lehrlingskommission. Er spricht mit allen Jugendlichen, stellt ihnen Fragen und gibt Tipps für ein Vorstellungsgespräch. «Sie sollen ihre Fähigkeiten und Stärken hervorheben, ausgefallene Hobbys jedoch besser nicht erwähnen», sagt er.

Und er hat auch Ideen, wie eine weitere Lehrstellenbörse aussehen könnte. «Vielleicht findet demnächst eine zweite Runde statt. Die Gewerbetreibenden müssten besser eingebunden werden mit verbindlichen Terminen.»

Einstieg geglückt

Die Schülerin Aysha Wehrli ist zufrieden. Sie kann sich für eine Praktikumsstelle bei der Kinderkrippe Bambi bewerben, die in Regensdorf, Opfikon und Affoltern Ausbildungsplätze anbietet. Andrea Hebib war auf der Suche nach möglichen Anwärterinnen. «Ich finde es wichtig, jungen Frauen eine Chance zu geben», erklärt sie.

Obwohl Johann Kahler, Verantwortlicher für die Ausbildung Produktion bei Fleischli dieses Jahr keine freie Lehrstelle hat, nimmt er sich Zeit, um mit den Jugendlichen über ihre Berufsziele zu sprechen. «Mir ist wichtig, dass die Schulabgänger mehr reflektieren, Selbstvertrauen aufbauen und sicher auftreten», erklärt er sein Engagement.

Edanart Aliu interessiert sich für den Detailhandel. Ihm hat die Lehrstellenbörse nicht direkt etwas gebracht. Trotzdem hat er vom Anlass profitiert, weil er ein Dossier zusammenstellen und sich Gedanken über ein Vorstellungsgespräch machen musste. Einer seiner Kollegen hatte mehr Glück. Er erhielt eine Einladung zum Besuch der Firma Werner Mathis AG, was möglicherweise zu einer Schnupperlehre führt.

Klassenlehrerin Katrin Müller sieht ihre Aufgabe darin, die jungen Leute in ihren Bemühungen zu unterstützen, sie zu ermuntern, sich auch auf Stellen zu melden, die nicht unbedingt ihren Wunschvorstellungen entsprechen. «Bei etlichen Jugendlichen, die noch keine Lehrstelle gefunden haben, ist die Sprache ein Handicap, weil sie noch nicht lange in der Schweiz sind», sagt sie. Deshalb sei es besonders wichtig, ihr Selbstvertrauen zu stärken. Der direkte Kontakt zu möglichen Lehrmeistern sei eine gute Übung. (Zürcher Unterländer)