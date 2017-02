Kanton plant alltagstaugliche Veloverbindung

Wer derzeit mit dem Velo auf der Wehntalerstrasse unterwegs ist, dem schiessen vielleicht die Worte «totales Desaster» durch den Kopf, um es «trumpisch» auszudrücken. Auf der Strasse, auf der ausserorts bis zu 80 Stundenkilometer gefahren werden darf, gibt es heute streckenweise weder Radwege noch Radstreifen. «Ein durchgehender alltagstauglicher Veloweg durch das Wehntal fehlt, Querungsstellen sind für den Veloverkehr nicht vorhanden oder meist ungenügend», erklärt Markus Gerber, Mediensprecher des Amtes für Verkehr. Der Kanton will nun die Wehntalerstrasse auf dem Gebiet der Gemeinden Steinmaur bis Niederweningen velofreundlicher gestalten.

Bestehende Routen seien nicht alltagstauglich

Zwar könnte man schon heute entlang der beiden Velorouten 60 und 32 sicher mit dem Zweirad von Niederweningen nach Dielsdorf gelangen, allerdings über Umwege (siehe Karte). «Bei den Routen 60 und 32 handelt es sich um Wege für den Freizeit-Veloverkehr und um Schulwegverbindungen. Der Kanton plant nun eine alltagstaugliche Veloverbindung», erläutert Gerber. Während der Freizeitfahrer Umwege eher in Kauf nehme, wünsche der Alltagsfahrer eine möglichst direkte Verbindung von A nach B, fährt er fort.

Kanton muss für die Verbreiterung Land erwerben

Die derzeit favorisierte Variante sieht innerorts einen beidseitigen Radstreifen mit einer Breite von 1,5 Meter vor. Insgesamt soll die Strasse innerorts aber überall eine Breite von 8,5 Meter aufweisen. Die Strasse werde dazu wo nötig geringfügig verbreitert.

Schaut man sich die Wehntalerstrasse genauer an, scheint der Spielraum für eine Verbreiterung nicht überall besonders gross. Manche Häuser schliessen direkt ans Trottoir an. «Das ist aber kein Problem», erklärt Gerber. Grundsätzlich sei die Strasse über weite Strecken breit genug. An verschiedenen Orten bedinge die Verbreiterung einen Landerwerb. Anpassungen bei Vorplätzen und Einfriedungen von Gärtchen wären dort die Folge, führt Gerber aus. Gleichzeitig sollen die bestehenden Fussübergänge den neuesten Anforderungen angepasst werden und beispielsweise mit Mittelinseln und entsprechender Beleuchtung versehen werden, um die Sicherheit für Fussgänger zu erhöhen. Ausserorts soll für die Velofahrer und Fussgänger ein neuer, 2,5 Meter breiter Weg entlang der Wehntalerstrasse angelegt werden. Diese Massnahmen sollen die Sicherheit erhöhen.

Die Kosten für diese Massnahmen werden heute grob auf 13,8 Millionen Franken geschätzt. Die effektiven Kosten könnten jedoch bis zu 30 Prozent abweichen. Der für die Strassenverbreiterung benötigte Landerwerb ist dabei in der Schätzung bereits enthalten. Sobald die Stellungnahme aller betroffenen Gemeinden vorliege, werde das Tiefbauamt mit der Umsetzung beauftragt, erklärt Gerber. Die vorgesehenen Massnahmen würden im Rahmen von Unterhaltsarbeiten und Strassensanierungen etappenweise umgesetzt.

Velo soll als Verkehrsmittel stärker genutzt werden

Die geplanten Massnahmen an der Wehntalerstrasse sind Teil des kantonalen Velonetzplanes, der 2015 erarbeitet wurde. Das Ziel dabei ist, den Anteil des Veloverkehrs am Gesamtverkehr zu erhöhen. Attraktive, sichere und ununterbrochene Veloverbindungen sollen dazu führen, dass das Velo als Verkehrsmittel auf kurzen bis mittleren Distanzen von 5 bis 15 Kilometer Länge, stärker genutzt wird. Der Hauptfokus liegt dabei auf dem Alltagsverkehr. Die Zielgruppe sind Pendler auf dem Weg zur Arbeit, zum Sport oder zum Einkauf. (Zürcher Unterländer)